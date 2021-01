Oms. La Cina non ha ancora dato il permesso di investigare sul Codiv 19. I raffreddori di Pechino

Tedros Adhanom Ghebreyesu, direttore generale dell’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), ha inviato in Cina una squadra di tecnici per investigare sulla reale origine del coronavirus Covid 19. 2 dei tecnici sono già in viaggio, ma da Pechino non sono ancora giunti i permessi di entrata.

“Ci auguriamo che le autorizzazioni per i nostri team di esperti non siano ancora arrivati per motivi logistici. E’ molto frustrante”, dice all’Ansa il capo per l’emergenze dell’Oms, Mike Ryan. E’ la notizia dell’ultima ora. Dall’Oms dicono che stanno facendo pressione perchè i cinesi si sbrighino a rilasciare i permessi.

All’Oms, come da molte altre parti, hanno dimenticato che la Cina è l’ultimo paese comunista rimasto e chi ha ricordi della guerra fredda, ricorda anche che, quando dal lato occidentale della cortina di ferro si chiedevano spiegazioni sulla fine di qualche personaggio che secondo il lato orientale parlava troppo, il portavoce dei soviet rispondeva che era indisposto perchè aveva il raffreddore. Di quei raffreddori moriva tantissima gente. Non tanta quanta ne è morta con il coronavirus, ma comunque un bel numero.

Tra qualche ora vedremo se i tecnici investigatori dell’Oms saranno fermati all’aeroporto di Pechino, magari perchè risulteranno positivi al coronavirus, oppure se potranno effettuare la loro missione. Ho il sospetto che in queste ore si stia giocando una partita pericolosa. Si sa, a pensar il male si fa peccato, ma qualche volta ci si indovina.