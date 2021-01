Rescaldina. Si dà fuoco in cortile

Un fatto terribile questo pomeriggio a Rescaldina, in via Campi. Intorno alle 15, A.M., 46 anni, di origini marocchine, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti alla madre, nel cortile di casa.

Nonostante l’intervento immediato dei vicini che hanno tentato di spegnere le fiamme che lo avevano avvolto e i soccorsi immediati, A.M. non è sopravvissuto. E’ stato chiamato il nue 112 e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa e i vigili del fuoco, ma orami aveva ustioni di III grado sul 100% del corpo, incompatibili con la vita. A. M. è morto a bordo dell’elicottero del 118 ceh lo stava trasportando, in codice rosso, all’ospedale di Legnano.

Le indagini e i rilievi su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Rescaldina, sul posto insieme ai colleghi del NOR ( nucleo operativo e radiomobile) di Legnano. A. M. era affetto da una grave depressione psichica, che pare sia alla base del terribile gesto