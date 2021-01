Mario Draghi il nuovo capo del governo italiano dopo Conte?

Roma. E’ trapelato da pochi minuti. Al Governo di Giuseppe Conte subentrerà quello di Mario Draghi. Anche se su Co Notizie non ci occupiamo generalmente di politica la notizia è troppo calda per evitare di darla e di discuterne. A quanto pare la crisi del governo sarebbe già stata decisa, a prescindere da chi farà cadere il governo. Giuseppe Conte non ha più la maggioranza e Matteo Renzi si prepara al botto alla befana.

Andremo a votare? Secondo quello che si dice, alle elezioni politiche non pensa nessuno. Si pensa invece ad una operazione Draghi, un governo tecnico che debba servire a ripristinare l’ordine in Italia e a gestire i fondi europei. Si, perchè questo è un paese disordinato. Così ci troveremo all’ennesimo governo condotto da persone non votate dagli italiani e messe lì per non disturbare i manovratori.

Vero? Non vero? Quando certe manovre vengono rese pubbliche in anticipo si hanno due possibilità. O le cambiano, perchè i manovratori si vedono scoperti e si sentono insicuri, oppure le confermano perchè si sentono così sicuri da fregarsene altamente delle questioni di democrazia.

Quale sceglieranno fra le due opzioni? Io sono tranquilla. in ambedue i casi non ho avuto torto. Certo che, fra le varie ipocrisie politiche di questo paese, chiamarlo Stato di democrazia è davvero la peggiore.