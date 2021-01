2 feriti a Lambrate, in via caduti di Marcinelle. Sono precipitati

Milano. Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri in via Caduti di Marcinelle in zona Lambrate. L’agenzia di emergenza e urgenza segnala un grave evento violento. 2 uomini di circa 31 e 34 anni sarebbero precipitati da un balcone o da un tetto, all’altezza del numero civico del capannone di Mediaworld: la chiamata dei soccorsi è delle 19.41

La ambulanze della Croce Oro sono uscite in codice rosso. Sul posto sono presenti anche un’unità di rianimazione dell’Ats di Milano e un’automedica dall’ospedale San Raffaele. I feriti sono statiportati uno in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda e l’altro in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele.

Siamo in attesa di ricevere altri aggiornamenti su quanto sia successo in via caduti di marcinelle.

