Misteriosa domanda di matrimonio con le lucine

Capita raramente di essere testimoni involontari della domanda di matrimonio di due sconosciuti. Mi è’ successo la notte del primo gennaio 2021, verso le 3 del mattino, stavo tornando a casa dopo aver smontato dal servizio con la Guardia Nazionale a Vanzaghello. All’altezza della palestra di via Pertini, a Ossona, vedo delle luci per terra. penso che siano dei razzi o dei petardi che non si sono spenti. un possibile pericolo. quindi mi fermo, parcheggio e vado a vedere da vicino.

Incendio di cuori

Per terra ci sono quelle candeline di cera che si fanno galleggiare sulle vaschette d’acqua, alcune sono accese, altre si sono già spente. Segno che sono lì già da ore. Le candeline di cera non sono un pericolo anche se sono accese. Con tutta la neve intorno le fiammelle possono causare solo l’incendio dei cuori. Sono infatti disposte in modo da formare una romantica domanda. “Mi sposi?”.

Domanda di matrimonio di luce

Nella sera di capodanno qualcuno ha deciso di dare una svolta alla sua vita e a quella di un’altra persona e ha scelto una romantica installazione di luce per proporlo. Un dolce mistero per Ossona, chi sarà l’uomo romantico che ha pensato alle lucine? Chi sarà la donna che recandosi ad una cena con un massimo di 6 persone a capodanno del 2020 è stata condotta lungo la via Pertini a Ossona per leggere tra la neve la domanda di matrimonio che le era diretta? Avrà detto di Si?

Un segno di speranza della vita che riprende

Generalmente una domanda di matrimonio no arriva inaspettata, quindi dò per scontato chela ragazza abbia detto di si. E’ bello sapere che l’anno si è concluso con la promessa della nascita di una nuova famiglia. Non provatevi a dirmi chi sono e come sono andate davvero le cose!. Lasciamo che questo mistero ossonese che ha toccato per un attimo chi ha visto le lucine per terra si trasformi in un segno di concreta speranza per un 2021 migliore. Poi magari gli sposini raccoglieranno le capsule delle candeline e le terranno per ricordo della loro prima splendida serata da fidanzati, per mostrarle ai loro nipoti, fra tanti anni, quando saranno nonni..