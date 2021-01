Capodanno di sparatorie a Milano

Botti, movimento nonostante il coprifuoco e rumore che copre i colpi di pistola. Non proprio ma diciamo che può essere la notte giusta per regolare i conti di fine anno. Ecco allora che a Milano si sono verificate diverse sparatorie.

La prima poco dopo mezzanotte. Un uomo di 34 anni è stato condotto in ospedale al Centro Studi di Milano. La seconda è avvenuta in viale Giacinto poco prima dell’1 di notte e ha portato in ospedale 2 uomini di 39 anni: il primo è finito al Policlinico in codice rosso è il secondo al Niguarda in codice giallo. L’ultima è successa poco prima delle 6 in via Guido Uccelli di Nemi.