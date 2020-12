Cari lettori, Buon 2021… e che Dio ce lo mandi davvero buono!

La redazione di Co notizie News ZOOM augura a tutti i lettori un buon 2021. Capodanno è alle porte, mancano poche ore e potremo aver la soddisfazione di seppellire il 2020, l’anno più bisestile che si può. Lasciando a parte le consuetudini superstiziose, auguriamo a tutti e noi stessi la speranza che Dio pensi che abbiamo sofferto abbastanza per i nostri errori e ci protegga un po’ dalle possibili disavventure umane nel 2021.

Quest’anno ne sono successe di tutti i colori. Il 2020 ha risposto in tutti i modi alla legge di Murphy, “se qualcosa può andar storto, lo farà”. Ci sono stati anche eventi belli, ma sono passati sotto silenzio coperti dalla spessa coltre di preoccupazione, tristezza e regole assurde che la pandemia Covid 19 ha portato con sè. Non pensiamo che dal 1 gennaio 2021 le cose cambieranno all’improvviso, ma siamo abituati a caricarci di speranza in questo modo, quindi, avanti così, passiamo il traguardo di capodanno, e che Dio ce la mandi buona!

900mila lettori raggiunti in un anno

Per noi di Co Notizie News Zoom è stato un anno strano, in cui abbiamo dovuto pensare ad un nuovo modo di procurarci le notizie e di diffonderle. Un anno tremendamente faticoso, ma è stato anche l’anno dei successi. Abbiamo raggiunto, e superato, il milione di letture generali, e raggiunto successi che pensavamo difficili per un giornale emergente come il nostro. Volevamo arrivarci, ma si pensava ci volesse più tempo.

Un giornale che ora ha il suo zoccolo duro di lettori abituali

Naturalmente non ci fermeremo qui. Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo finale, cioè di diventare una salda e provata testata giornalistica online dai grandi numeri di lettori, e che sia un punto di riferimento e informativo stabile. Non abbiamo dubbi che vi riusciremo, ma ci vorrà tempo. Per il 2021 il nostro obiettivo sarà quello di interessarvi, informarvi cercando sempre la verità, darvi visioni magari scomode di quello che succede senza dimenticare che c’è sempre anche l'”altra versione.

Per questo ricordo che ultimamente abbiamo implementato lo spazio dei commenti. C’è lo spazio per dire la propria in modo anonimo oppure facendosi riconoscere, per replicare o per effettuare rettifiche agli articoli, per integrare, partecipare, segnalare, raccontare, Insomma Co Notizie – News Zoom nel 2021 vuol diventare il vostro intelligente modo per infomravi, ed informare, su internet. Buon 2021 a tutti