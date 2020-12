Terremoto a Verona poco fa

Una serie di scosse di terremoto a Verona, con epicentro nel comune di Salizzole, sono state sentite fra le 14 e le 15.30. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato le prime due con una magnitudo bassa, di 2.8 e 3.4. Si tratta di scosse che non creano danni, ma si possono avvertire distintamente. La terza scossa, alle 15.36 è stata più forte.

Pubblicità

La terza scossa di terremoto a Verona

La magnitudo della scossa registrata alle 15.36 ha una stima provvisoria di 4.4, ed è piuttosto superficiale. E’ stato registrato ad una profondità definitiva di 9 km. Dalle prime notizie riferite il movimento che provoca le scosse di terremoto potrebbe essere quello della dorsale alpina che ha provocato il terremoto a Milano. Le falde sotto la pianura padana e il mare adriatico premono verso l’Europa.

Pubblicità

Zona Sismica

La zona del veronese in cui si sono verificate le scosse di oggi è contigua a quella che ha interessato la parte lombarda del territorio dell’Emilia nel 2012, anche se secondo i sismologi la parte in cui è più frequente che si verifichino terremoti importanti è quella ad est di Verona, verso il Friuli dove si è verificato il disastroso terremoto del Friuli nel 1976. E’ questione di punti di vista. Per un sismologo è importante una zona in cui si verificano molti terremoti, per la gente normale è importante se se ne verifica anche uno solo, magari non particolarmente forte, ma che procura danni e vittime.