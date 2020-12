Comete di Sogni. Successo per il nuovo singolo di Christian Gagliardi e Giorgio Cocco, i Soul & Sound

Busto Garolfo ha una nova star. Christian Gagliardi, cantautore. Comete di Sogni, pubblicato su youtube da meno di 3 giorni ha raggiunto le 11.500 visualizzazioni, e sono in continua crescita. Christian Gagliardi e il cantautore vicentino Giorgio Cocco, formano il duo Soul & Sound.

Pubblicità

L’autore di Comete di sogni è Christian Gagliardi. E’ una canzone che si può definire figlia del lock down. I due cantautori e i loro collaboratori hanno lavorato a distanza, con l’ aiuto di internet, e si sono visti di persona una sola volta, quando l’hanno registrata e prodotta negli studi del Massive Arts di Milano, gli stessi studi di registrazione in cui si registra X Factor, e che sono stati utilizzati da Fedez e Justin Bibier.

Pubblicità

Comete di sogni

“L”ho scritta in una giornata in cui erano successe cose non tanto belle e ho pensato sinceramente a quanto fosse importante dare un messaggio positivo. Comete di Sogni è stata scritta durante il primo lock down. Parla dell’amore universale e ne sono molto orgoglioso” ci dice Christian Gagliardi parlando della sua creazione. “A gennaio 2021 uscirà il video clip. Speriamo esca a gennaio. E già stato girato, ma in questi tempi è meglio non dar nulla per scontato”.

Pubblicità

Comete di Sogni parla dei sentimenti provati durante i due mesi del primo lock down, ed è parte di un progetto più ampio, di respiro internazionale, che i Soul & Sound vogliono organizzare dal prossimo anno.

Pubblicità

Soul & Sound

Hanno ambedue un ottimo curriculum come cantautori. Giorgio Cocco è già famoso nei paesi dell’ America latina, specialmente in Chile dove ha partecipato con successo all’edizione di uno dei maggiori festival canori del paese, Vina da Mar. Anche Christian Gagliardi ha una notevole esperienza da cantautore. “Abbiamo un equilibrio e uno stile che funziona. Giorgio più classico, io un po’ più moderno. Ci completiamo”. Il successo del duo si può notare anche dalla crescita repentina delle visualizzazioni del primo video di Comete di Sogni. Non può mancare quindi una domanda sui progetti futuri dei Soul & Sound. “Le canzoni le scriviamo noi. Ne abbiamo già molte in cantiere e il progetto è quello di fare un album”.