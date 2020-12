Auto fuori strada con una bimba di 3 anni a bordo. Magenta

Martedì 29 dicembre 2020. Strada per Castellazzo. “Questa mattina alle ore 9 circa io, mio marito e la nostra bambina di 3 anni siamo usciti di strada per evitare un suv che arrivava da Magenta a velocità sostenuta. La strada è una lastra di ghiaccio unica e per evitare un frontale siamo finiti nel campo” questa la testimonianza di una donna che ha condiviso la sua brutta esperienza su Facebook, in un gruppo di Magenta.

“Il guidatore del Suv non si è nemmeno fermato per verificare che nessuno si fosse fatto male (e non dico altro, purtroppo non ho preso la targa), ma per favore, andate piano perché a noi è andata bene ma si rischia veramente grosso” ha concluso la donna.

Il mezzo è stato riportato sulla carreggiata grazie ai mezzi specializzati di soccorso. Una brutta disavventura e un disagio per una bimba così piccola.