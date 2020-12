Fuga di gas in centro a Corbetta

La chiamata al 115 è scattata poco dopo le 16 di lunedì 28 dicembre 2020 per una fuga di gas in via Manzoni a Corbetta.

La via Manzoni è una traversa della centrale via Verdi. la via che conduce al santuario della Madonna dei Miracoli. Sul posto sono giunti i diversi mezzi dei vigili del fuoco di Corbetta.

Fuga di gas a Corbetta

I pompieri hanno chiuso in entrambi i sensi di marcia la via per non consentire il passaggio di mezzi e persone al fine di garantire la sicurezza. La missione è ancora in corso a breve gli aggiornamenti sul caso.