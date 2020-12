Crescono i casinò online in Italia e i giochi virtuali

Nonostante le ultime vicende il settore del gambling online continua a crescere in Italia, con risultati considerevoli soprattutto per i casinò online, con i giochi a distanza che hanno assunto un ruolo da protagonisti nel mercato videoludico. Secondo i dati ADM rielaborati da AGIMEG, nei primi 8 mesi dell’anno la spesa nel gioco online è aumentata del 30,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, con ricavi che nel complesso hanno superato 1,5 miliardi di euro.

Nel solo mese di ottobre i casinò online hanno ottenuto ricavi per 103,6 milioni di euro, con un incremento del 57,5% in confronto allo stesso mese del 2019, mentre nei primi 8 mesi la spesa è stata pari a 744 milioni di euro. I casinò digitali si posizionano dunque al primo posto nel comparto videoludico nazionale del gioco d’azzardo legale, seguiti dalle scommesse, il poker a torneo, il poker cash e il betting virtuale.

Tra i principali player del mercato italiano troviamo il casinò Snai, una delle piattaforme più apprezzate dagli appassionati di gioco a distanza, con un’offerta variegata che include anche scommesse sportive, live betting, bingo online e lotterie. Importanti operatori sono anche i concessionari legali Pokerstars, soprattutto per la proposta inerente il poker online, Lottomatica e Sisal, con posizioni di rilievo anche per 888, Eurobet e Betsson.

Quali sono i giochi più gettonati nel gambling online

Il gambling online rappresenta un vero e proprio fenomeno nel settore del gioco a distanza, con una proposta che continua a riscuotere molto successo tra gli amanti dell’intrattenimento videoludico dei casinò online. Tra i giochi in versione digitale più richiesti ci sono la roulette, il blackjack e il sette e mezzo, con diverse opzioni tra cui scegliere e versioni dedicate per le app e il gioco su dispositivi mobili, una tendenza in aumento negli ultimi anni.

Allo stesso tempo sono in crescita le modalità di live gaming, un sistema giudicato più coinvolgente da parte degli appassionati, in quanto costituisce un sistema ibrido tra il gioco fisico tradizionale e quello virtuale. Con il live casinò è possibile interagire a distanza con operatori reali, giocando presso tavoli veri da soli o con altri utenti collegati simultaneamente da remoto.

Come riconoscere un casinò legale per il gioco online

La crescita del gioco da remoto ha accesso i riflettori sull’importanza di affidarsi esclusivamente a casinò online autorizzati, per evitare le truffe e non registrarsi presso operatori abusivi non abilitati. La prima cosa da fare in questi casi è verificare la licenza ADM, una concessione pubblica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale identifica gli operatori autorizzati ad offrire servizi per il gioco d’azzardo legale.

Il controllo delle licenze si può effettuare sul sito web ufficiale di ADM, dove è disponibile una lista completa con tutte le società beneficiarie di una concessione, con l’indicazione dei canali sui quali possono operare e i portali registrati e abilitati al gioco online. All’interno della piattaforma devono essere presenti norme chiare sulla trasparenza, con guide dettagliate sul comportamento per il gioco responsabile.

Allo stesso modo il casinò online legale deve fornire policy trasparenti sulla privacy, il trattamento dei dati personali e l’antiriciclaggio, con tabelle sulle probabilità di vincita allineate alle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non devono mancare anche i termini e le condizioni di utilizzo dei servizi, le certificazioni di legge e sistemi di controllo per evitare l’accesso al gioco online a distanza da parte dei minorenni.

Come previsto dalle normative di legge, un ulteriore aspetto che differenzia i casinò online autorizzati è la presenza di meccanismi per la gestione delle puntate, la limitazione delle sessioni di gioco e vincite massime adeguate ai vincoli previsti da ADM. Ovviamente questi controlli non assicurano risultati garantiti, ma consentono di non cadere in raggiri e truffe, per giocare in maniera responsabile su portali che rispettano le regole e forniscono strumenti utili per contenere comportamenti eccessivi.