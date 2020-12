A causa della neve alberi cadono sulla piattaforma dell’Atm. Ferita una donna

Milano, primi danni da neve. I vigili del fuoco di via Messina sono intervenuti questa mattina poco prima delle 9, in via Sanzio per una serie di alberi che sono caduti durante la nevicata. Una donna di 49 anni è rimasta ferita, e molte automobili sono state danneggiate..

Pubblicità

Nel video l’intervento dei Vigili del fuoco. Gli alberi hanno ceduto a causa del peso della neve sui rami bagnati e hanno colpito delle auto, dei pali e una piattaforma Atm. A soccorrere la donna, che è stata colpita alle gambe da un palo, sono intervenuti i soccorritori delle ambulanze della Misericordia di Milano, che dopo il primo soccorso l’hanno trasportata in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Sul posto, per ogni evenienza anche un’automedica.

Pubblicità

In via Sanzio passano i binari del tram. Sul posto anche i carabinieri di Milano e la Polizia Locale di via Beccaria, a garantire assistenza ai vigili del fuoco impegnati con la liberazione della strada e il suo ripristino. In città molti altri interventi simili, causati dalla caduta di alberi.