Ladri a 15 anni nella notte di Natale

Milano. 2 ragazzini con cittadinanza italiana hanno tentato di rubare un scooter nella notte di Natale e i carabinieri li hanno colti in flagrante.

Pubblicità

Alle 23 del 24 dicembre, in via Juvara, zona Città Studi, due ragazzini italiani di 14 e 15 anni dopo aver forzato il quadro di accensione di una moto BMW parcheggiata hanno tentato di portarsela via. Qualcuno, però, li aveva visti e ha chiamato il 112. I carabinieri li hanno colti sul fatto e avvisato il proprietario, un 68enne italiano.

Pubblicità

I carabinieri hanno portato i 2 ragazzini in caserma e dve alle 2.30 hanno formalizzato l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, accusa che non prevede l’arresto immediato in via cautelare, ma prevede comunque il processo e al pena che avverrà comunque nei prossimi mesi. Certmente è un bel modo er passare a notte di natale.

Pubblicità

Fra l’altro vicino ai piedi dei 2 ragazzini i carabinieri hanno trovato una pistola scacciacani in metallo di colore nero, con tappo rosso e priva di caricatore. Entrambi i ragazzini hanno negato che fosse la loro. La pistola è stata sequestrata e debitamente repertata per i successivi approfondimenti dell’indagine. Non sarà difficile rilevare le impronte digitali che vi si trovano sopra.