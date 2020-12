Farm a Corbetta e Crai a Ossona. Dagli alimentari, la valorizzazione del territorio

Può apparire come una piccola realtà che si trova in via Brera a Corbetta, nonchè a Ossona con la Crai. Dietro alla vetrina delle botteghe si apre però un mondo, fatto sì da carni internazionali, ma soprattutto da produttori locali con lavoratori e dipendenti locali e un indotto che riguarda per l’appunto il territorio.

La Farm

Tutto nasce da un gruppo di ragazzi che dal 1987 collabora e promuove la vendita di tutti i tipi di carne sia italiana che internazionale. Nel 2005 poi, l’obiettivo di aprire un negozio a Corbetta (nel cuore storico della città), con lo scopo di effettuare servizi alla clientela e con una dedicazione particolare alla ristorazione.

Da allora sono passati anni e questa realtà è cresciuta. Nel 2016 si è passati alla vendita al dettaglio con l’inserimento dei pane e del servizio al banco. Ne è conseguito un’ulteriore opportunità per i produttori locali e per chi ha trovato lavoro in seno al punto commerciale.

Crai a Ossona

Nel 2017 infine, grazie all’esperienza acquisita nel campo della vendita tradizione, abbiamo ampliato la nostra offerta aprendo una superette ad Ossona con un’area di vendita di 300 metri, offrendo anche lì dove il precedente supermercatino aveva chiuso i battenti un servizio ritenuto indispensabile dai residenti e offrendolo nel cuore del paese.

A Corbetta invece si trovano gli uffici di rappresentanza per diversi macelli italiani situati in via Brera 26. Telefono +39 02.9779359 oppure +39 02.9777121 fax +39 02.9778424 info@farmsrl.eu

La solidarietà

La Farm si occupa della vendita dei loro prodotti in tutta Italia. “Per noi, servizio e qualità a prezzi competitivi sono sempre stati i nostri punti di forza, quelli che ci hanno permesso di crescere costantemente”.

Spiega la società e aggiunge che “La nostra attività ci permette di far lavorare molte persone del nostro territorio. Siamo poi sempre disponibili alle attività benefiche che possono aiutare ad aiutare”.