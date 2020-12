Cani avvelenati mentre erano a passeggio a Ossona

Ossona. Cani avvelenati? Si, ma non si sa ancora da cosa e se è un avvelenamento casuale o se c’è stato un intervento umano. Però diversi cani sono stati male e hanno avuto bisogno di cure importanti, come le punture di cortisone, dopo aver passeggiato nelle vie nei dintorni delle scuole di Ossona, fra via Dante, via Litta, via Boccaccio, via Villoresi, Ugo Foscolo e Marconi. Lo raccontano gli stessi cittadini sul gruppo Facebook di sei di Ossona se…

Le vie sono quelle che confinano con il recinto delle scuole di Ossona. I padroni dei cani che sono incorsi in questa brutta avventura hanno detto che, dopo essere passati in quelle zone, al loro animale si è gonfiato il muso e ha cominciato a grattarsi convulsamente. Almeno 3 cani sono stati male nelle ultime ore e hanno dovuto ricorrere a delle cure.

Non si sa ancora se c’è in atto un tentativo di avvelenamento con la distribuzione per strada di sostanze velenose o altamente irritanti, oppure se i cani hanno assaggiato qualche bacca velenosa. Questa seconda ipotesi è piuttosto remota perchè nei giardini delle scuole non ci sono piante che possano dare questi effetti. E’ necessario fare quindi molta attenzione a ciò che annusano gli animali quando sono portati a passeggio, in questi giorni. A Ossona c’era già stato un altro caso in cui qualcuno aveva distribuito per il paese delle esche di wurstel contenenti ami da pesca nel tentativo di fare del male ai cagnolini di passaggio.

