Stazione Centrale. Il ladro scappa con la borsetta ma incontra i poliziotti

Milano, Stazione Centrale. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un 45enne marocchino che aveva appena rubato la borsetta ad una donna italiana di origini russe. Dopo l’arresto la borsa è stata restituita alla proprietaria, che non si era ancora accorta di nulla.

Pubblicità

Gli agenti della polizia ferroviaria stavano sorvegliando in borghese i dintorni della Stazione Centrale, nelle vicinanze dell’uscita di Piazza IV Novembre, quando hanno notato un 45enne marocchino chi si allontanava velocemente dalla stazione con in mano un sacchetto di plastica. Non è difficile immaginare che le facce che si vedono girare intorno alla stazione Centrale di Milano siano più o meno sempre le solite, anche se numerose, e che non sia difficile capire che cosa possono aver combinato quando scappano.

Pubblicità

Dopo aver fermato il 45enne, hanno visto che nel sacchetto di plastica c’era una borsa marrone da donna che risultati appartenere ad una donna italiana ma di origini russe che si trovava a bordo del treno Italo 9908 in partenza dal binario 6. Il ladro colto in flagranza è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e la borsetta è stata restituita alla signora, che non si era ancora accorta di essere stata derubata.