Dal 1977 Doria S.r.l. Ted opera per l’ambiente. Campione di solidarietà nel territorio

Chi parla dell’azienda famigliare Doria di Boffalora sopra Ticino parla anche di TED (Trattamenti Ecologici Doria S.r.l.) ma in particolar modo di un’azienda che da anni si occupa di ambiente, territorio e si spende per il territorio sia dando lavoro (dipendenti e indotto) sia prestando la sua presenza economica a fianco di realtà solidali e associative. Non c’è infatti calendario di “Cuori Grandi onlus” pro Togo dove opera la missionaria laica magentina Maristella Bigogno senza il marchio e la sponsorizzazione della Doria; l’azienda ha supportato la Croce Azzurra locale e nei tempi difficili del primo lockdown per Covid, quando tutti pensavano a tirare i remi in barca e proteggere il proprio capitale, la Doria ha donato a favore degli ospedali Sacco e Humanitas nonché alla fondazione degli ospedali che includono quelli di Abbiategrasso, Cuggiono e Magenta al fine di acquistare apparecchiature in grado di curare e dare sollievo ai pazienti. Di base c’è la famiglia che ha dato origine alla Doria S.r.l., con tutti quei valori che verranno trasmessi alle future generazione anche attraverso il lavoro di ogni giorno. Già perché se è un dovere lasciare ai nostri figli un mondo più sano di quelle che abbiamo trovato, per l’azienda questo settore è lavoro e opera di tutti i giorni.

I servizi

Si parte dagli spurghi civili e industriali con anche pulizia e stasamento reti fognarie nonché contratti comunali di pulizia periodica delle fognature. Si includono poi, per le aziende, il lavaggio delle tubazioni, condotte, vasche, serbatoi interrati e non, macchinari di ogni genere. Ed inoltre, bonifica di serbatoi di ogni dimensione e di impianti a biogas con lavaggi in pressione, vetrificazioni e ripristini cisterne interrate, esecuzione di prove di tenuta, rimozione e demolizione cisterne, inertizzazioni.

Eternit e coperture

Importantissima per la propria salute e quella degli altri, se non obbligo di legge, è la rimozione di eternit (amianto a matrice compatta o friabile) con tecnica di incapsulamento conservativo, a cui si aggiunge la relazione di calcolo dello stato delle coperture dell’indice di degrado e le relazioni con enti. Si passa poi alle coperture industriali e civili, ma anche alla fornitura e posa di sistemi anti-caduta, lucernai, esalatori, riparazione canali di gronda e molte altre soluzioni.

Noleggio cassoni e trattamento di rifiuti pericolosi e non

Si parla dunque di noleggio di cassoni scarrabili di varie cubature, posa e ritiro a domicilio a carico della Doria S.r.l. ma anche di ritiro rifiuti assimilabili, imballaggi, legno, cartone, materiali provenienti da costruzioni, demolizioni. Cilisi. Infine la possibilità di smaltimento rifiuti pericolosi presso centri convenzionati.

Bonifiche siti inquinati, consulenze e caratterizzazione terreni

La Doria, in possesso delle idonee Autorizzazioni e mezzi adeguati, è in grado di gestire le bonifiche di aree inquinate, sia soprassuolo che sottosuolo, garantendo ai clienti professionalità nel gestire i rapporti con gli enti e la predisposizione di tutti gli elementi burocratici ed analitici previsti dalla norma, rapidità e precisione nello svolgere i lavori, trasparenza e puntualità nel disporre di tutta la documentazione relativa al cantiere. La Doria S.r.l. inoltre, dispone di impianto di proprietà per il trattamento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche, ciò consente una maggiore competitività sia economica che logistica, che permette di trovare soluzioni migliorative da proporre alla clientela.

Trasloco, demolizione, sgombero

La Doria Servizi Ambientali è in grado di pulire i sottotetti di qualsiasi dimensione, dall’abitazione al condominio al grande ospedale, palestre o alberghi, in particolare nei casi in cui vi sia la presenza di colonie di piccioni, i quali inesorabilmente col passare del tempo formano uno strato di guano talvolta spesso (veicolo di malattie infettive). La Doria S.r.l, oltre a eseguire il servizio di pulizia e disinfezione, collabora con ditte specializzate nell’allontanamento dei piccioni.

Altro servizio invece la dismissione di depositi oppure lo svuotamento di cantine o vecchie abitazioni in modo rapido e senza preoccupazioni di nulla.

Diverso invece il caso di veri e proprio spostamenti aziendali o demolizioni di stabili, in tali casi la Doria S.r.l. può offrire il cosiddetto servizio di STRIP OUT che consta di fatto nel completo spoglio degli interni, inclusi infissi e impianti (lasciando quindi solo i muri). La società Doria infine è in grado anche di seguire direttamente demolizioni con i propri mezzi e personale nonché con i propri collaboratori per le piccole e grandi opere di demolizione.

Pulizia grandi condotti

Avviene con attrezzature speciali, unica nel suo genere, in grado di ripulire condotte fognarie di medie o grandi dimensioni, senza dover interrompere la funzione della fognatura; tale sistema consente di estrarre da condotte interrate (anche per diverse decine di metri) grandi quantità di sedimenti senza correre alcun rischio. I macchinari che vengono utilizzati dalla Doria per la pulizia operano dall’esterno della fognatura ed hanno un rendimento giornaliero elevato. È un sistema collaudato da decenni, 100% no man entry, che permette il ripristino completo della fognatura nelle sue funzioni con brevetto TED (Trattamenti Ecologici Doria s.r.l.).

Edilizia

Si intende demolizioni, costruzioni edili, posa di asfalti e fornitura di materie prime per l’edilizia quindi con lavaggio, messa in sicurezza e/o rimozione, smaltimento rifiuti di risulta. Si utilizzano calcestruzzi, materie da cava, bitumi.

Contatti

Per un pronto intervento è attivo il numero verde 800-101-311. Per informazioni scrivere a info@doria-srl.it. Gli uffici di via San Defendente 87 a Boffalora sopra Ticino sono aperti dal lunedì a sabato dalle 8 alle 18. Telefono 02/9754498

Un po’ di storia

La società Trattamenti Ecologici Doria srl. opera dal 1977 nel settore ambientale, ed è ormai consolidata ed esperta nei lavori di spurghi industriali, civili, e impianti di fognatura, nella raccolta, cernita e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi in genere, nel compimento di servizi ambientali, bonifiche di serbatoi interrati e non, nella bonifica di siti contaminati, nonché l’autotrasporto di merci per conto terzi, espletamento di pratiche burocratiche ai termini di legge e consulenza sulla normativa rifiuti.

L’Azienda si divide in due sedi, una sita a Boffalora Sopra Ticino (MI) dove sorge la sede operativa per la sezione spurghi e bonifiche amianto e coperture ed amministrativa, una a Briona (NO) in cui sono insediati la sede legale e gli impianti di lavorazione, stoccaggio, riciclaggio e raccolta. Gli impianti di seguito elencati sono situati presso il nostro Centro di Raccolta, Cernita e Riciclaggio rifiuti con sede a Briona, l’area si estende per oltre 113.000 mq di cui 15.000 mq coperti.