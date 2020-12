Cisterna di aviogas, gasolio per aerei, si ribalta a Paderno Dugnano

Paderno Dugnano. Il rimorchio di un’autocisterna di aviogas, (gasolio per gli aerei) si è ribaltato all’imbocco della superstrada Rho Monza, all’altezza di Paderno Dugnano. E’ successo oggi poco prima delle 10.45.

Pubblicità

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di via Messina per il rischio di incendio del gasolio, e hanno ricoperto di schiuma antincendio il manto stradale su cui si era in parte versato l’avio gas. L’autocisterna sembra essere l’unico mezzo coinvolto nell’incidente. C’è un ferito lieve. E’ stato medicato dall’equipaggio di un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Paderno Dugnano.

Pubblicità

La cisterna di aviogas

L’incidente è avvenuto fra due rampe di accesso alla superstrada. In quel punto era indicata una deviazione verso la A4. Anche un’autovettura è rimasta coinvolta nell’incidente. Per i rilievi e la determinazione delle cause dell’incidente procede la polizia stradale.

Pubblicità

Strade bloccate

Per consentire le opere di pulizia dell’asfalto e di rimozione dell’autocisterna, dalle ore 13:33 del 22 dicembre 2020 la strada provinciale 46 Milano Rho Monza è stata chiusa nel tratto compreso fra via Stelvio e la ex statale 35 a Cusano Milanino in direzione statale 35 Cusano Milanino. La strada rimarrà chiusa fino alla fine delle operazioni di ripristino.