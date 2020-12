Il Premio Rosa Camuna 2020 alla dott.ssa Annalisa Malara e alla dott.ssa Ricevuti

Milano. Questa mattina, il presidente della Regione Lombardia ha consegnato il premio Rosa Camuna alla dottoressa Annalisa Malara. Lei e la dott.ssa Ricevuti sono i due medici che hanno saputo riconoscere il primo caso conclamato di covid-19 nel paziente di Codogno, alla fine di febbraio 2020. Attualmente la dottoressa Malara lavora nel reparto di terapia intensiva per il Covid 19 dell’ospedale in Fiera costruito interamente con contributi di privati.

Pubblicità

Il presidente Fontana ha sottolineato, consegnando il premio, come questo sia anche un ringraziamento, un segnale, a tutto il sistema che ha lavorato per contrastare la pandemia. “E’ un riconoscimento che viene consegnato concretamente alla dottoressa ma che va a tutto il nostro sistema sanitario che da quel giorno di febbraio di quest’anno si è impegnato in maniera veramente incredibile e positiva per combattere questo maledetto virus. Quindi questo ringraziamento è una forma di doveroso riconoscimento della capacità del nostro apparato sanitario. Avanti così!

Pubblicità

Prima di ricevere il premio della Rosa Camuna dalle mani del presidente Attilio Fontana la dott.ssa Annalisa Malara ha risposto alle domande dei giornalisti che hanno chiesto come si trovasse nel suo lavoro all’ospedale costruito nella fiera di Milano.

Pubblicità

“È un’esperienza, quella dell’ospedale in fiera, che sia dal punto di vista sia professionale sia umano mi sta dando tantissimo, veramente. Abbiamo fronteggiato una prima ondata di pazienti. Senza l’aiuto dei lombardi non saremo riusciti a farlo. Quindi considero il premio come un segno concreto del Grazie che io volevo inviare a loro.”

Pubblicità

Considero questi premi come un modo delle persone di dire grazie, non a me, ma al personale sanitario in generale. In queste occasioni sento di essere solo una rappresentante di tutti i sanitari, medici, infermieri, soccorritori, OSS, tutti coloro che hanno dato davvero l’anima per riuscire a tenere sotto controllo questo virus e per curare le centinaia migliaia di persone affette. Il mio augurio per l’anno nuovo è che si continui così, nella lotta questo virus. Senza indietreggiare mai, come abbiamo fatto fino a questo momento. E’ un compito che viene portato avanti sia dai sanitari sia da ognuno di noi come comuni cittadini quando siamo aderenti alle direttive regionali e nazionali per cercare di rallentare la diffusione del virus.

Pubblicità





L’ inizio del 2021 mi trova serena nei confronti del futuro. C’è in arrivo il vaccino. Io stessa lo farò appena possibile perché è un’arma fondamentale, per la quale abbiamo lottato tanto, per riuscire a controllare la diffusione del virus. Mi auguro che il prossimo sia un anno pieno di speranza e, finalmente, di buone notizie” ,

La rosa camuna a tutti quelli che hanno combattuto il virus

Il presidente Attilio Fontana e la dottoressa Annalisa Malara

Il momento della consegna del premio, che ricordiamo la dott. ssa Malara condivide con la collega Dott.ssa Ricevuti, che ha potuto essere sul posto per motivi di lavoro., E’ stato un po’ emozionante, ma il messaggio è passato. La rosa camuna è nelle mani della dott.ssa Malara, ma è idealmente destinato a tutti coloro che si sono impegnati, anche solo evitando di avere troppi contatti, che hanno contribuito a rallentare la diffusione del virus.