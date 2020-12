Veri professionisti. Spaccio in bicicletta, con grande varietà di offerta e sconti da Black Friday

Milano e lo spaccio in bicicletta. Tra i 17 casi di persone che sono state scoperte e arrestate e riarrestate per spaccio di droga dalla Polizia di Stato in questa settimana, ce ne sono alcuni che hanno a loro modo particolari che possono essere considerati, sotto un certo punto di vista, divertenti. ( Foto di repertorio).

Le operazioni hanno interessato i quartieri di Rogoredo, Bonola, corso Buenos Aires, Lambrate e Bonola ed altri. Ad operare gli agenti dei commissariati e della Squadra mobile di Milano.

Recidivo in via Friuli con un emporio di sostanze

Alle 19.00 del 15 dicembre, in via Friuli, la Squadra Mobile ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente un italiano, con precedenti specifici. Fermato per un controllo, è stato trovato con 1 grammo di eroina. A casa aveva anche altri 3,2 grammi di eroina, una dose di hashish, una di marijuana e un bilancino elettronico di precisione. Gli è stato sequestrato tutto. Con la sua identificazione si sono verificati i numerosi precedenti specifici. Era stato già arrestato dai poliziotti della 2^ Sezione della Squadra Mobile lo scorso 2 novembre 2020. Stesso motivo.

Ma dove vai, bellezza in bicicletta… (spaccio in bicicletta)

Via Fogazzaro, 17 dicembre la squadra mobile ha arrestato per spaccio di cocaina un 37enne gambiano, con precedenti per stupefacenti, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Il pusher era a bordo di una bicicletta e stava consegnando 1 grammo di cocaina a un cliente. Dopo un tentativo di fuga non riuscito, i poliziotti lo hanno identificato e hanno scoperto che era già stato arrestato per spaccio di cocaina lo scorso 15 settembre.

Il gambiano tra sconti di pena e sconti di coca

In via De Marchi venerdì 18 dicembre 2020, al mattino, gli agenti della 2^ Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato per spaccio di cocaina un 23enne del Gambia, che era stato già arrestato lo scorso 6 giugno, mentre vendeva una dose da mezzo grammo di cocaina al prezzo di 35 euro.