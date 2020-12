Migliaia i “Regali sospesi” che la Prociv corbettese sta consegnando ai bimbi e all’Asilo Mariuccia

Nella mattinata di lunedì 21 dicembre 2020 la Protezione Civile ha consegnato i pacchi regalo con generi alimentari e igienizzanti donati ai Servizi Sociali qualche giorno fa da Afigi (Amici Fiamme Gialle sezione Corbetta), “La Farmacia del Corso” Garibaldi di Corbetta e Farm-Crai con sede in via Brera a Corbetta e ad Ossona. Andranno alle 230 famiglie corbettesi che dall’inizio del lockdown si sono trovate in difficoltà economiche.

Pubblicità

Il numero più cospicuo di nuclei famigliari che hanno avuto bisogno di questo genere di aiuto si è registrato soprattutto durante il primo lockdown, quando quasi la totalità delle attività erano chiuse. Ciò nonostante, tra nuove e vecchie famiglie corbettesi in difficoltà, la mole di aiuti erogati attraverso i Servizi Sociali e grazie alla generosità di attività e cittadini corbettesi resta pressoché la stessa. Tutto ciò tenuto conto che le distribuzioni avvengono con cadenza mensile, se non quindicinale come il caso del penultimo invio.

Pubblicità

Alla sessantina di pacchi si sono inoltre aggiunte 3.600 mascherine donate da un’industria corbettese e che andranno a completare il dono alle famiglie beneficiare di quest’ultimo invio.

Pubblicità

Per loro, per altri bambini con famiglia in difficoltà e per i piccoli delle Case famiglia dell’Asilo Mariuccia (con donne vittime di violenza o che si sono dovute allontanare dalla famiglia), è invece destinato il migliaio di pacchi regalo raccolti in questi giorni e in seno all’iniziativa del “Regalo sospeso”: bambini che hanno donato ad altri bambini per rendere questo Natale particolare un Natale speciale.

Pubblicità

Prociv: aiuta chi aiuta

Stavolta Gesù Bambino ha inviato aiutanti con pettorine gialle mascherine a celare il sorriso e la gioia di un dono: i volontari della Protezione Civile che proprio durante questi mesi non si sono mai fermati dall’effettuare consegne, prestare servizi, fornire aiuti di ogni genere laddove ce n’era bisogno e proprio quando in molti si sono tirati indietro perché spaventati da un virus ancora ignoto. Loro ci sono stati, in prima linea, e ci sono ancora.

Pubblicità





Per sostenere economicamente la Protezione civile: Codice Fiscale 5 x Mille CF 90028650159; Codice IBAN IT 45 X 03111 32990 000000001089 (UBI Banca – Agenzia 5474 – Corbetta). Si può tuttavia anche donare materiale (es: divise, attrezzature, apparati radio…), contattando la sede per capire le necessità del momento (Segreteria/Informazioni 392.5755486 -Alessandro. Presidenza: 348.6883513 -Renato). La donazione verrà pubblicizzata sui giornali locali e riceverà regolare ricevuta di donazione detraibile fiscalmente.