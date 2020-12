Vietati voli da e per il Regno Unito da oggi al 6 gennaio (compresa Irlanda del Nord)

Ne da notizia Enac, l’ente nazionale aviazione civile, dopo che si è scoperta una mutazione del virus meno mortale ma più virulenta. I voli da e per il Regno Unito, compresa l’ Irlanda del nord sono stati bloccati. Il blocco durerà fino al 6 gennaio.

Il provvedimento è in applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20

dicembre 2020. L’ENAC ha emesso un Notam (Notice to Airmen) con cui dispone l’interdizione del traffico aereo dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del nord), a partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021. Sono esclusi dal provvedimento i voli cargo e i voli di emergenza sanitaria. L’ENAC invita i passeggeri con voli prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea.

Chiusi i voli, una nota ironica. Speriamo in bene per il tunnel sotto la manica e per il resto dell’Irlanda, perchè i confini politici degli Stati sono sconosciuti ai virus, e al coronavirus, mutato o meno, importa poco del fatto che l’Irlanda del Nord sia Regno Unito ma si trovi sull’isola di Irlanda, che non fa parte del regno Unito.