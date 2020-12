Fermi per Covid? No! Afigi, “La farmacia del Corso” e Farm-Crai donano 120 pacchi alimentari e generi igienizzanti. A Corbetta

Il Covid non ha certo fermato queste belle tre realtà corbettesi che, anzi, proprio in ragione alle difficoltà economico-sociali si sono date ancor più da fare per aiutare chi ha bisogno e il mondo della scuola. Per la seconda volta dall’emergenza sanitaria iniziata lo scorso fine febbraio, sono stati consegnati pacchi alimentari, mascherine, igienizzanti e il valore aggiunto della vicinanza reale ai corbettesi. In aggiunta, da parte di Afigi, il dono alle scuole marcallesi. Afigi (Amici Fiamme Gialle sezione di Corbetta), “La farmacia del Corso” Garibaldi di Corbetta e Farm-Crai che ha il suo punto vendita alimentari in via Brera a Corbetta e a Ossona hanno consegnato nella mattinata di sabato 19 dicembre 2020 ben 120 pacchi alimentari e generi igienizzanti. Il tutto con il patrocinio del Comune di Corbetta.

I pacchi donati ai Servizi Sociali di Corbetta

Alle donazioni in generi alimentari e farmaceutici da parte dei soggetti sopra riportati, si sono sommati fondi in denaro che proprio l’Afigi ha versato negli ultimi mesi a favore di bambini ospedalizzati. Dei 120 pacchi, 60 pacchi alimentari sono stati consegnati alla parrocchia di Corbetta e altri 60 pacchi ai Servizi Sociali della municipalità corbettese.

Nell’ambito del connubio solidale, “Amici Fiamme Gialle”, “La farmacia del Corso” e Farm-Crai hanno messo a disposizione 200 mascherine lavabili per i bimbi delle classi prime delle scuole primarie pubbliche site a Corbetta, 800 flaconcini igienizzanti mani, circa 500 mascherine chirurgiche per il personale scolastico e diversi dispensatori igienizzanti da porre all’ingresso dei locali scolastici, nonché spray no gas per igienizzare le superfici delle aule. Si ricorda inoltre che Afigi sezione di Corbetta lo scorso 5 dicembre era presente a Marcallo per la donazione alle scuole primarie locali (cioè a circa 300 studenti) ben 300 mascherine colorate lavabili, 150 flaconcini igienizzanti mani, dosatori igienizzanti e disinfettanti spray.

A Marcallo (MI)

Il connubio solidale è diventato quindi virale per contrastare il virus e per quanto riguarda Afigi si è spinto fino a Brescia con la donazione in denaro di 650 euro a favore dell’associazione Abe di Brescia che da decenni è a fianco dei bambini ospedalizzati, dei piccoli malati oncologici e delle loro famiglie per permettere che genitori e figli possano restare uniti nonostante la malattia.

Aiuti alla parrocchia

I 60 pacchi alimentari donati alla parrocchia di Corbetta verranno gestiti nell’ambito della Caritas, della San Vincenzo e del Fondo di prossimità parrocchiale, il che significa che andranno a favore di 150 famiglie. Sono proprio i volontari Caritas a spiegarci che a seguito del Covid molte famiglie hanno visto un componente perdere il lavoro o vedersi comunque diminuite le entrate che arrivavano dallo stipendio. Covid ha significato anche più spese, più difficoltà nel gestire i figli, gli anziani, la famiglia in genere, con tutte le difficoltà economico-sociali che ne sono conseguite.

Un dato rende subito tale emergenza: la richiesta di generi alimentari di prima necessità è aumentato con un +35% del numero di famiglie in difficoltà; tra esse italiani ma soprattutto stranieri presenti in Italia regolarmente ma che hanno perso il lavoro e che sono stati impossibilitati a pagare gli affitti. S

oprattutto per loro, la Caritas Ambrosiana ha istituito il Fondo San Giuseppe, che dà una mano nell’affrontare almeno le spese per il rinnovo del permesso di soggiorno. Per tutti, invece, l’iniziativa del dono da bambino a bambino che viene portata avanti proprio attraverso la Caritas corbettese.