I soliti punti in cui scaricare immondizie. Lo scempio continua a Magenta

Nuovo scempio si somma a quello ormai datato da anni. Siamo a fianco della fonderia di Magenta, nel quartiere Nord. Qui, dove le auto vengono parcheggiate a fronte delle varie attività commerciali di vicinato, c’è un sentiero che porta in campagna e che è abbastanza largo da permettere il passaggio di un furgoncino. Questo porta nel campo coltivato e qui, oltre a germogliare erba si accumulano rifiuti.

Le immondizie sono visibili fin dalla ex strada statale, in quanto la zona verde sfocia un ampio slargo. Da anni questo accesso viene usato per scaricare indebitamente di tutto e lo si deduce dai roghi che via via coprono i cumuli di macerie provenienti da cantieri, mobili scartati (forse) a seguito di traslochi, sacchi di rifiuti di ogni genere. Ma la domanda è: perché nessuno agisce o pulisce?

E poi ci sono i nuovi cumuli, “freschi”, che riguardano sempre gli stessi generi di scarto come se qualcuno che fa abitualmente ristrutturazioni abbia scelto il posto quale luogo preferito per disfarsi di tutto ciò che vuole. Che sia frutto del lavoro di piccole aziende di traslochi o edili che agiscono senza fattura e che quindi nascondono il prodotto del loro lavoro? Una delle tante ipotesi. Sta di fatto che ormai il sentiero è costeggiato in entrambi i lati di montagnette-micro discariche.