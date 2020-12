Cuori Grandi onlus: il progetto per il 2021 cucina e mensa operative

“Il 2020 è stato per noi un anno di grandi realizzazioni – premette la missionaria Maristella Bigogno con Suor Patrizia – Le scuole medie e superiori, la banda musicale, la grotta della Madonna, il complemento del salone polivalente, ma mensa”. Questa la premessa all’interno della quale si incornicia l’opera di Cuori Grandi onlus, presieduta da Francesco Bigogno, nell’anno che sta per concludersi. Nonostante la pandemia da Covid 19 che non ha risparmiato nessuno e nessun Paese, l’associazione che ha sede a Magenta e che opera in Togo ha continuato a svolgere l’operato di sempre con il medesimo impegno e con essa la Doria S.r.l che da anni ha contribuito a stampare il calendario pro missioni. Lo stesso che sarà disponibile alla bottega della solidarietà di via Roma (davanti alla basilica) e che andrà ad aiutare centinaia di bambini e famiglie togolesi nelle missioni che fanno capo alla missionaria laica magentina Maristella Bogogno.

Pubblicità

Il calendario

Il progetto per il 2021

Molto si è fatto nell’anno che sta per terminare. E’ stata infatti terminata la cucina tradizionale e la mensa per le scuole. Per il 2021 il progetto resta quello di renderle pienamente operative cosicché chi viene accolto nella missione, non solo entra all’età scolare ed esce con un diploma, ma ha garantito ogni giorno un piatto caldo che non è cosa scontata in Togo. Al cibo reale viene da anni aggiunto quello per la mente e molto degli ex studenti si sono laureati e sono entrati nel mondo del lavoro locale, ad alti livelli, senza bisogno di migrare e diventare cittadini stranieri, senza bisogno di lasciare i propri famigliari

Pubblicità

Cammin facendo

Quando Maristella e Suor Patrizia sono arrivate ad Amakpapè, per loro stessa ammissione hanno trovato sul terreno acquistato piante di olio di palma e dei piccoli alberi di tek; una porzione di terra coltivata a mais e tutto il resto era terreno incolto. Oggi sullo stesso terreno ci sono due edifici scolastici, tra cui uno appena inaugurato. Questi istituti accolgono 520 studenti, un’infermeria che cura più di 5mila malati l’anno, una chiesa-santuario dedicata a Gesù misericordioso e tante attività di aiuto e promozione, comprese le casette dedicate alle mamme sole e in difficoltà con bambini piccoli.

Pubblicità

La missione è dunque diventata il simbolo di un albero accogliente sulle cui fronde ognuno può sentirsi al sicuro perché accolto, amato e custodito.

Pubblicità

Per donare

Versamento a Cuori Grandi onlus bonifico bancario a Banca Intesa San Paolo Iban IT54P0306909606100000118595. Per i 5 per 1000 c.f. 93032880150. Per contattare direttamente i missionari: telefono per servizio whatsapp 0022893675856, oppure togo@cuorigrandi.org o sr.patrizia@gmail.com e anche presidente@cuorigrandi.org E’ possibile seguire il progetto anche su www.cuorigrandi.org