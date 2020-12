La Guardia Nazionale tra i boschi di Spina Verde (Como)

Fra i compiti più belli che hanno i volontari della Guardia Nazionale è il lavoro che si svolge nel parco regionale di Spina Verde: il ripristino sentieri e la sorveglianza dei siti archeologici che si trovano tra i boschi tra la Lombardia e la Svizzera.

Pubblicità

Un po’ come Indiana Jones

Penso che tutti accetterebbero la proposta di esplorare dei boschi prendendosi il tempo di osservare attentamente le piante e la natura, e di cogliere i particolari di un bosco pieno di ruscelli e di animali, e talmente antico da nascondere, fra le fronde, i resti di una città di più di 3mila anni fa. Non c’è bisogno di andare lontano, di prendere un aereo e di volare a migliaia di chilometri di distanza.

Pubblicità

Per assecondare il desiderio nascosto di essere un pochino come Indiana Jones, basta essere volontari nella Guardia nazionale e passare un pomeriggio di servizio nel parco di Spina Verde, a 2 passi da Como, sul confine con la Svizzera. Li infatti, in quei boschi ci sono i resti della Como antica, quella abitata dal popolo degli insubri camuni.

Pubblicità

Essere un po’ come Indiana Jones piace a tutti. E’ però sempre necessario che chi cammina nei boschi trovi un ambiente curato, senza pericoli gravi e che abbia la possibilità di conoscere la natura e la storia di chi ci vive da sempre senza correre pericoli che tengono con il fiato sospeso, ma che al cinema finiscono sempre bene, mentre nella realtà non sempre hanno un lieto fine. Ecco perchè la Guardia Nazionale si occupa del parco, ed ecco perchè essere Guardia è entusiasmante.

Pubblicità

Una giornata a Spina verde con i Volontari della Guardia Nazionale

E’ pieno autunno, siamo in lock down, ma la vita nel parco di Spina Verde, sopra Como, al confine con la Svizzera, continua lo stesso. Fra i servizi che la Guardia nazionale garantisce c’è la cura dei sentieri che lo attraversano. E’ un intervento delicato. Vanno eliminati i pericoli senza disturbare il naturale evolversi della vita del bosco.

Pubblicità







Spostare leggermente un ramo caduto sul sentiero, occuparsi delle piante morte che però sovrastano i sentieri, controllare i danni che i cinghiali fanno alla mattina presto, scavando e rovesciando il terreno di piste e acciottolati nel cercare il cibo, tenere sott’occhio il modo in cui i ruscelli scavano il terreno dopo una pioggia. Ho partecipato, come Guardia, ad una delle spedizioni di servizio per il controllo del parco

I Pitoti a Spina verde. Cernunnos, scene di caccia e ruote solari

Far parte della Guardia nazionale significa essere capaci di proteggere l’ambiente prevedendo i pericoli ed eliminandoli prima che succeda qualcosa di brutto alle persone, agli animali, e anche al bosco. In questo bosco particolare, poi, anche di più, perchè vi si trovano alcune testimonianze, risalenti a 3mila anni fa, della Como antica, quella abitata dal popolo dei Camuni, lo stesso popolo che in val Camonica le grandi pietre della collina di Naquane.

Anche nel parco regionale di Spina Verde, oltre alle fondamenta in pietra della Como antica, sono state scoperte alcune grandi pietre su cui gli antichi Camuni avevano inciso le loro storie e i loro miti. Soli stilizzati, scene di caccia, incisioni raffiguranti Cernunnos, il dio dei boschi e dei guerrieri e tante coppelle votive, in cui versare il primo latte munto dell’anno, donato come sacrificio alla dea madre, la terra, che in molte popolazioni insubri di quei tempi era chiamata Brigit, da cui è derivato il nome Brighanzia, e poi Brianza.

Incisioni rupestri camune. Simbolo della ruota solare

Incisioni rupestri, uomini, animali e un occhio che li guarda

Incisioni rupestri. Raffigurazione del dio Cernunnos, metà uomo e metà cervo

La camera grande. Le fondamenta di una fonderia di 3mila anni fa

La camera grande con la copertura che la preserva

Il compito della Guardia Nazionale è di controllare lo stato di questi importanti siti archeologici

La Guardia Nazionale al lavoro

La grandi pietre con incisioni e coppelle

Pietre con incisioni e coppelle

L’antica Como e le incisioni rupestri del parco di Spina verde

I siti archeologici del Parco di Spina Verde sono aperti al pubblico. Si possono visitare e vicino ad ogni scavo è installata la cartellonistica che racconta la storia e la natura dei ritrovamenti archeologici.

Il Parco di Spina verde è meno conosciuto del parco archeologico della collina di Naquane, in Valcamonica. Tra le pietre e gli strati di torba sedimentata Spina verde nasconde ancora molti misteri.

Il compito della Guardia Nazionale a Spina Verde è quello di sorvegliare che nessuno deturpi o rovini queste importanti testimonianze del passato e degli uomini che hanno vissuto qui prima di noi e di cui siamo i discendenti. 3mila anni sono molti ma gli archeologici hanno potuto, grazie a questi ritrovamenti, ricostruire le metodologie di costruzione delle case e il loro modo di vivere. E’ impressionante come i metodi di costruzione delle case di legno e pietra e delle officine di quella comunità lontana nel tempo siano simili alle nostre, di uomini moderni.

La Guardia Nazionale racconta queste terre

I metodi di costruzione degli antichi camuni

Ricostruzione di una casa familiare di 3mila anni fa

Il Focolare antico

Come costruivano le porte a quei tempi

La fonte della Mojenca

Noi abbiamo perso la sincronia con la natura, ma gli antichi Camuni che vivevano a Spina Verde regolavano i ritmi della loro vita sugli eventi naturali ciclici, come sono quelli di una fonte considerata sacra. Se per Indiana Jones una fonte è considerata magica perché produce effetti non spiegabili con la scienza, chi frequentava la Fonte della Mojenca la considerava sacra perchè gli effetti salubri sono assolutamente naturali. Il ruscello che si forma e che poi si ricongiunge con gli altri modifica la sua portata in base alle stagioni e alla copiosità delle piogge. L’alveo è stato costruito dall’uomo almeno 2500 anni fa, ma è sicuramente più antica ed lunga quasi 18 metri

Vi si svolgevano tutti i riti legati all’acqua. Ciò che arrivato fino a noi di queste tipologia di riti raccontano che le donne che avevano difficoltà ad avere figli o ad allattare erano invitate a bere l’acqua della fonti sacre, dedicate a Brigit. Ce ne sono molte, in Brianza e nel comasco. Oggi la dedicazione è spesso modificata e le si trova con dei nomi che richiamano al cristianesimo e alla Madonna, e in alcuni luoghi è dipinta una madonna nera. La storia degli uomini, delle loro intuizioni e delle loro speranze sembra nascere dalle fonti e modificarsi con il trascorrere del tempo. La fonte della Mojenca è stata sicuramente un centro di culto dell’acqua.

La Fonte della Mojenca

L’esperienza nella Guardia nazionale

La giornata dedicata ad un servizio di protezione ambientale con la Guardia Nazionale è diventata quindi anche una giornata in cui ho potuto rinfrescare le mie conoscenze storiche e naturalistiche, e aumentarle. In questi ultimi 4 anni, con la Guardia nazionale sono entrata a fare parte dei volontari della protezione civile e ambientale, ho potuto vivere alcune avventure, ho imparato a guardare il mondo da una angolazione diversa rispetto a quella con cui lo affrontavo prima.

Sono più attenta a ciò che mi circonda. Essere un volontario della Guardia Nazionale significa imparare a fare molte cose. Dall’operare per la sicurezza urbana a curare i boschi e la campagna, a tentare di impedire agli altri di farsi del male e non è raro che chi si comporta in modo pericoloso poi finisca per arrabbiarsi per essere stato colto in errore..

Chi si caccia nei guai e poi perde la pazienza

Un automobilista che sale su un sentiero carrabile nell’orario sbagliato e che fa fatica a riconoscere di essere in torto, oppure sbaglia la giornata e si trova con l’auto impantanata nello scivoloso strato di foglie e fango che si forma dopo un periodo di piogge autunnale. Sono persone che facilmente perdono la calma. Bisogna mantenerla anche per loro, e non sempre è facile.

Oppure c’è chi manca completamente di rispetto al bosco e butta rifiuti e i resti del pic nic fra gli alberi. E’ capitato di trovarne, durante la spedizione a Spina Verde. Sono stati segnalati a chi si occupa della rimozione, ma se capita di cogliere gli sporcaccioni sul fatto i volontari della Guardia possono obbligarli a ripulire e anche fare in modo che i colpevoli siano multati. Bisogna essere preparati e addestrati per ottenere dalla gente con calma che chi compie danni vi rimedi.

Il volontariato nella Guardia Nazionale è sicuramente impegnativo ma dà delle grandi soddisfazioni.. Ogni tanto mi guardo allo specchio, mentre mi preparo ad uscire con indosso una delle numerose divise che utilizziamo per i vari servizi e sorrido.

Sono soddisfatta di me stessa e di quello che faccio e di come lo faccio, e sono contenta di raccontare la storia di questi uomini e donne che si mettono al servizio del prossimo e dell’ambiente con generosità, calma e coraggio.