Incendio a Busto Garolfo

Busto Garolfo. La sera del 16 dicembre è scoppiato un incendio in una vecchia abitazione di via per Busto Arsizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del comando di Inveruno.

Alcune persone erano all’interno dell’abitazione e del negozio e lo stavano sgomberando da vecchi mobili vecchie cose. da quanto raccontano i testimoni, pare che nella vecchia abitazione non ci fosse l’elettricità, per questo avevano utilizzato un generatore. è partita una scintilla e alcuni degli oggetti in legno vecchio e molto secco che vi erano intorno hanno preso fuoco. Non sono riusciti a spegnerlo immediatamente loro stessi e hanno quindi chiamato i vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti, fortunatamente, e anche i danni sono contenuti Grazie anche alla prontezza di Riflessi delle persone che hanno immediatamente chiesto aiuto. Grazie a Francesco Lista delle Onoranze Funebri Lista per la gentile concessione dell’uso delle sue immagini. L’incendio si è sviluppato poco lontano dalla sede della sua attività.