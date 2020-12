Tenta di accoltellarsi in via Cascina Nuova. Corbetta

La chiamata al 118 è stata fatta alle 7.07 di mercoledì 16 dicembre 2020, per un’aggressione con arma bianca, poi i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai soccorritori hanno scoperto cosa era successo.

L’agenzia regionale AREU ha parlato di evento violento in via Cascina Nuova, avvenuto in strada. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori d della Croce Bianca di Magenta e l’elisoccorso. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato una situazione diversa. Infatti si trattava di un 35 enne che aveva tentato di farsi del male, tagliandosi la gola.

Lo hanno trovato nella sua automobile. Le sue condizioni non erano gravi come si era pensato in un primo momento e l’elisoccorso è stato richiamato, non ha mai perso conoscenza. È una brava persona, afflitta e disperata per la perdita del lavoro e dei genitori.

Dopo averlo medicato e tranquillizzato i soccorritori lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice giallo.