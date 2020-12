A Gaggiano. Consigliere comunale salva una donna dalle acque del Naviglio

Gaggiano, questa mattina alle 7.59 l’allarme ad Areu . Una donna di circa 70 anni, è caduta nel Naviglio, sulla strada dell’alzaia del Naviglio Grande. In quel momento passava il consigliere comunale Enrico Baj, 41 anni, che non ha esitato a buttarsi nell’acqua freddissima, a lanciare l’allarme e a trattenere la signora per gli abiti, impedendole di affogare, fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia locale del Consorzio dei Fontanili, di cui Gaggiano fa parte. Con loro i vigili del fuoco di via Messina, con il nucleo sommozzatori. e i soccorritori della ambulanze della croce Bianca di Sedriano e dell’Ats. Sul posto anche i carabinieri della compaagnia di Abbiategrasso.

Una volta estratta dall’acqua, la signora è stata portata in ambulanza , in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano. Il grave rischio era quello dell’ipotermia dalla la temperatura freddissima dell’acqua del Naviglio in questi gironi. Anche il suo salvatore, Enrico Baj, è stato portato in ospedale, in codice verde, per dei controlli. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Nonostante abbia solo 41 anni, in questi giorni anche lui ha corso il rischio di finire in ipotermia.