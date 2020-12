A Ossona arriva il presepe nel prato della Canonica di San Cristoforo

A Ossona oggi hanno fatto il presepe nel prato di fronte alla canonica della Chiesa di san Cristoforo. E’ un presepe senza assembramenti ma molto carino e ad altezza naturale.

La bella iniziativa dei volontari dell’oratorio e della Parrocchia si va ad aggiungere alla benedizione dall’alto del campanile che don Angelo Oldani effettuerà oggi 13 dicembre, giorno di Santa Lucia.

Il presepe è composto dalla capanna e dai personaggi della Sacra famiglia, e dalle casette. Nel pomeriggio del 12 dicembre, quando ho fotografato i papà al lavoro nel prato, non era ancora stato completato. Erano lì, a piantare steccati e montare muretti. Una scena molto tenera, in giorni terribili come quelli dei lock down e della mancanza di libertà persino religiosa. Giorni in cui è contingentata anche la Messa e si è rischiato persino che ci cambiassero l’orario del natale per decreto governativo.

E’ come un richiamo alla normalità e alla speranza donata dai significati più profondi del Natale, che oggi non dovremmo più festeggiare come un appuntamento scontato.