Il giardino presepe automatizzato di Salvatore Giovinazzo. Bestazzo di Cisliano

Di per sé la frazione di Bestazzo, a Cisliano (MI) sembra essere uscita da un libro di favole, sospesa nel tempo con le sue cascine diroccate e le sue casette particolari in ogni dettaglio. In via della Vittoria 8, poi, vive il signor Salvatore Giovinazzo con la moglie Rosa. La sua casa è davvero particolare perché non appare solo ben curata ma sapientemente arricchita con creazioni artistiche in legno e materiali naturali fuoriuscite dalle mani sapienti e dall’estro dello stesso signor Salvatore e del genero. A stupire il presepe che copre pressochè tutto il bel giardino.

Capannine dei pastori e della natività, ma anche il mulino con il corso d’acqua, il fuoco di bivacco e i tanti personaggi del presepe fanno bella mostra con meccanizzazioni e luci che rendono ancor più vivace e d’impatto la natività. Il richiamo è anche alle origini del signor Salvatore, che sono preziose non solo per la famiglia ma anche per chi passa a guardare il presepe perché richiama alla tradizione italiana. E ce ne sono davvero tanti di bambini che vogliono ammirare il presepe prima di tornare a casa per cena! Inconsapevolmente, il signor Salvatore ha regalato gioia e un qualcosa di prezioso a tutti.

Il Signor Salvatore Giovinazzo e il totem realizzato con il genero

La creatività dell’ultra ottantenne, ormai in pensione, ha stupito anche nel presepe in scala più piccola realizzato da un intero ceppo di legno, con dettagli che stupiscono e catturano. Lo stesso e custodito sul retro del giardino dell’abitazione e qui di trovano altre creazioni come la sedia in legno con la lumaca scolpita e colorata nello schienale.

La signora Rosa

Davvero degno di ammirazione anche il totem realizzato con il genero da un unico blocco di legno che troneggia anch’esso in giardino e che rimanda ad atmosfere lontane, molto lontane…del far west!