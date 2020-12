Pregiudicato ruba un’auto. Arrestato dopo un inseguimento. Garbagnate milanese

Sabato 12 dicembre 2020, alle 07:30, i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, traevano in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, e contestualmente denunciavano a piede libero per furto di auto e guida senza patente, un 38enne italiano, residente a Garbagnate Milanese, celibe, pregiudicato.

Pubblicità

L’uomo, 04:30, in Garbagnate Milanese, aveva asportato l’autovettura della sua ex convivente, mettendosi alla guida senza patente, e poi, a seguito di un tentativo di controllo da parte degli operanti, aveva ingaggiato un pericoloso inseguimento, terminato quando l’uomo era andato a collidere contro alcune auto in sosta in via Monte Grappa, nessuno rimaneva ferito.

Pubblicità







L’arrestato, al termine delle formalità di rito, rimarrà in attesa di giudizio direttissimo.