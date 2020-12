E’ Milano, mica Platì. I carabinieri sconfiggono gli ‘ndranghetisti di Rho e Cormano

Cormano. I Carabinieri della stazione di Cormano, compagnia di Sesto San Giovanni, hanno bloccato un “business del pizzo” arrestando 3 affiliati alla ‘ndrangheta appartenenti alla alleanza fra la consorteria del clan di Pepè Flachi e la ‘ndrina ‘ndrina Trovato di Marcedusa (Cz). Le vittime erano i commercianti di Cormano. I tre abitano a Milano e a Rho, altro luogo dove da tempo la ndrangheta tenta da tempo in ogni modo di imporre la sua prepotenza.

Pubblicità

L’arresto è avvenuto ieri mattina, 9 dicembre. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito 3 Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere, emesse dal G.I.P. milanese su richiesta della Procura di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia. I 3 arrestati sono italiani pregiudicati e di origini calabresi. Sono ritenuti responsabili di “estorsione, tentata estorsione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso”, a danno di un commerciante di Cormano, italiano ed incensurato.

Pubblicità







Gli volevano portare via 25 mila euro. Li renderanno con gli interessi?

Ai commercianti lombardi mancava solo il problema della ‘ndrangheta che cerca il pizzo, estorce e fa la strozzina, in questo periodo. A maggio infatti i militari della Stazione dei Carabinieri di Cormano avevano saputo della probabile diffusione del fenomeno estorsivo ai danni di vari esercenti commerciali. Hanno notato i tre arrestati, tutti già noti alle Forze dell’Ordine, costantemente presenti nei pressi di un locale. Quindi si è innescata l’indagine approfondita da parte del NOR (Nucleo Operativo e Radiomobile) della compagnia di Sesto San Giovanni. La condotta estorsiva in atto, “palesemente ricondotta ad una consorteria criminale di matrice ‘ndranghetista dedita alla raccolta del pizzo” è stata accertata molto velocemente.

Pubblicità

I carabinieri hanno avuto la fiducia della vittima che era costretta a fornire prestazioni gratuitamente e aveva dovuto corrispondere agli strozzini 3.500 euro tra contanti e monili in oro come anticipo di una richiesta di 25mila euro complessivi. Il pizzo era consegnato all’interno della attività commerciale.

Pubblicità

I tre arrestati si trovano ora nella Casa Di Reclusione di Milano a Opera

Controllo del territorio e stretto contatto con la cittadinanza, cui ha contribuito l’immediato avvio delle indagini ha permesso di intercettare, verificare e bloccare l’azione estorsiva, evitando ulteriori conseguenze.

Pubblicità







Il tentativo di imporre un sistema di estorsione coercitiva di denaro da parte della ‘ndrangheta è stato sventato con rapidità dalla D.D.A. di Milano e dall’Arma dei Carabinieri. il successo mette in evidenza quanto sia importante la fiducia che le vittime delle estorsioni hanno nelle Istituzioni e quanto conti la loro collaborazione, che è quella che ha consentito di assicurare alla giustizia i 3 ndranghetisti.

Il clan di cui è a capo Pepè Flachi ha stretto una alleanza con la ‘ndrina Trovato di Marcedusa (CZ) e si sono insediati nella zona nord di Milano e nei comuni limitrofi. Il gruppo è dedito alla sistematica imposizione di richieste estorsive, il cosiddetto pizzo per non aver guai, nei confronti di commercianti privati. i suoi aderenti ricorrendo a forme di intimidazione proprie delle associazioni mafiose. Pepè Flachi era soprannominato il Boss della Comasina e considerato l’erede di Renato Vallanzasca di cui considerato amico ( fonte wikipedia) e alleato di Franco Coco Trovato, ‘ndranghetista che operava nel lecchese e in Brianza.

Pepè Flachi fu arrestato nel 1991 e finì la pena il 14 marzo 2011. Il 26 febbraio 2012. fu nuovamente condannato a 20 anni di carcere con l’accusa di associazione mafiosa smaltimento illegale di rifiuti tossici ed estorsione, il suo clan era coinvolto in estorsioni, si era infiltrato nella gestione dei buttafuori dei locali notturni e tentato di occuparsi di politica. Coco Trovato è stato condannato all’ergastolo nel 1992, per diversi omicidi. Flachi e trovato avevano trasformato la Lombardia in un lago di sangue. Mentre compivano le loro vendette mafiose ammazzandosi a vicenda, avevano ucciso due innocenti, Pietro Carpita e Luigi Recalcati, a Bresso.