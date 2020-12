Coltivava marijuana in casa. Arrestato e appartamento sequestrato

I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato a San Vittore Olona un 22enne italiano dopo un’indagine che ha permesso di scoprire che coltivava ed essiccava marijuana per spacciarla. Il 22enne è residente in una via del centro di Busto Arsizio, ma di fatto è domiciliato in San Vittore Olona, presso alcuni parenti. L’indagine ha stabilito che era dedito alla coltivazione ai fini di spaccio di “marijuana”.

La perquisizione domiciliare avvenuta nell’appartamento di Busto Arsizio ha permesso di rinvenire una serra, fornita di impianto di aerazione, ventilazione e lampada alogena, contenente 3 piante di marijuana; all’interno di un’altra serra di dimensioni più ridotte venivano rinvenuti in essiccazione 14 rami con infiorescenze, per un peso lordo complessivo di circa 200 gr. All’interno dell’abitazione c’erano anche prodotti destinati a favorire la coltivazione della marijuana e strumenti per confezionare, tritare e fumare la medesima sostanza.

L’appartamento, le due serre e la sostanza stupefacente sono state sequestrate ed il giovane arrestato per produzione illegale di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio.