Grave incidente sulla tangenziale Ovest all’altezza di Rozzano. Muore una donna di 39 anni

Rozzano. Un grave incidente fra automobili è avvenuto intorno alle 20 sulla tangenziale Ovest nel tratto dell’innesto con la A7, verso Genova, in direzione Torino, poco prima dell’uscita verso la statale S35 verso pavia. I feriti sono numerosi, fra loro anche 2 bambine di 10 e 12 anni e un 16enne. feriti anche due uomini di 41 anni circa. Purtroppo una delle persone coinvolte nell’incidente, una donna di 39 anni, è deceduta. 3 feriti sono in condizioni gravi.

Sul posto ci sono molte ambulanze della croce Viola di Rozzano, della Croce Rossa di Pieve e altre, un’unità mobile di rianimazione e diverse auto mediche. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia Emergenza Urgenza della Lombardia, 3 feriti sono gravi, in codice rosso, e sono stati inviati al Pronto soccorso del Policlinico di Milano, a quello dell’ospedale San Paolo e a quello dell’ospedale di Rozzano. Anche 1 ferito in codice giallo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano. i sanitari stanno ancora completando i soccorsi. Per estrarre i feriti dalle lamiere stanno operando i vigili del fuoco appartenenti al Comando provinciale di via Messina. Sul posto i mezzi e gli uomini dell’ATS di Assago.

Coda di almeno 8 chilometri

La tangenziale ovest è bloccata nei pressi dell’incidente. Si è formata una lunga coda di automobili, almeno 8 chilometri, in cui le auto sono praticamente ferme, in attesa della soluzione dell’incidente.

Un altro incidente 24 minuti fa

Alle spalle dell’incidente, fra le auto in coda, circa 25 minuti fa è stato segnalato un altro incidente. Un tamponamento che pare non aver provocato feriti. La notizia è in aggiornamento