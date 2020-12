Brums Magenta di Marilena Cucchi e figlia: i servizi del negozio di vicinato con le linee del franchising

Fino al 1990 il negozio di via Roma 36 era conosciuto come “Bimbi Moda”. Dal 1969 si sono succedute la signora Dora, poi le figlie Renata e Nella, oggi Marilena Cucchi (figlia di Renata) con la figlia Amanda. Insomma, una storia tutta al femminile lunga quattro generazioni che ha saputo reinventarsi, fino all’attuale marchio Brums, ma che è rimasta integra nello spirito di negozio di vicinato, arricchendosi di generazione in generazione di professionalità, competenza e passione. Oggi il negozio lo si identifica con Brums, ma per tutti è quello che fa capo a Marilena.

Piccoli grandi gesti

Il negozio ha sempre partecipato alla vita sociale magentina. Un esempio è la partecipazione alla “Festa del Commercio” o alle altre iniziative legate ai commercianti. Solo chi ha figli piccoli però può sapere la gioia che dona a un bambino il semplice palloncino offerto a chi entra nel negozio, diverse volte esposto sulla via, oppure ancora la pallina in gommapiuma dai tanti colori che vengono donate ai clienti e non correlati dal sorriso gentile di Marilena Cucchi.

Piccoli gesti non scontati, che fanno sentire speciali e parte di una comunità, tipici del negozio di vicinato, che offre non solo i medesimi servizi del grande centro, ma altri ancora, aggiuntivi come: consegne a domicilio, personal shopper, servizio whatsApp.

Il piccolo nel grande

Uno dei punti di forza del negozio Brums di Marilena Cucchi sta proprio nella competenza che deriva da un lavoro non improvvisato ma imparato e trasmesso da generazioni, ivi compresa quella che sarà in futuro, grazie alla figlia Amanda che già è attiva in negozio. Si possono scegliere, anche da catalogo, i capi che più piacciono: verranno ordinati. Per chi soffre di allergie o semplicemente predilige i tessuti naturali, può trovare il puro lino, il 100% cotone e il cotone Bio, nonché i maglioni lana/cachemire, grembiulini, pigiami (anche a tema natalizio), giubbotti termici o in vera piuma.

Il negozio copre la fascia che va dagli zero ai 16 anni, con una linea basica di primo prezzo (ma tuttavia di qualità medio/alta), con una linea cerimonia e con diverse linee fashion che partono dal bimbo e arrivano fino ai ragazzini. In quest’ultimo caso si spazia dal look casual a quello metropolitano con linea mek.

Nuovi nati e prematuri

Il lieto evento è arrivato con settimane di anticipo? Qui si possono trovare body, tutine e vestiti a taglia 00, capi cioè non sempre reperibili con facilità. Oltre a questi ci sono le calzettine indicate per i primi giorni, ma anche le bustine con zip sigillante comode specialmente per portare e ritirare il cambio in ospedale.

Sia per le nascite, sia in vista del Natale, ci si può davvero sbizzarrire con set lenzuola e culla (per lui , per lei e unisex), abbigliamento intimo, cuffiette, tutine eleganti o in calda ciniglia, fasce che proteggono le piccole e fragili orecchie donando un tocco chic, ma soprattutto si può donare anche la carta prepagata, così che la futura mamma o la puerpera possano scegliere da sé taglia, colore e modello di ciò da fare indossare alle loro creature.

Lamé, pizzi, cravattini

Quando l’occasione lo richiede, come ad esempio una cerimonia oppure il Natale o il Capodanno in famiglia, oppure ancora per le foto di rito delle feste, i bebè si fanno davvero eleganti grazie a completini coordinati ai quali si aggiungono accessori come cuffie, cappellini, scarpine, babbucce, cravattini e papillon. O ancora, scalda cuore luccicanti, voulant di lana e cotone, completini con gonne o pantaloncini, abbinati a piumini e giubbotti. A ognuno la sua mise secondo i suoi gusti.

I servizi

Il negozio si trova di fronte alla basilica San Martino di Magenta, al numero civico 36 di via Roma. E’ aperto con i seguenti orari: il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, nonché la domenica (periodo natalizio ed eventi particolari) dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

E’ inoltre attivo il servizio di consegna a domicilio (funzionante anche durante il lockdown) telefonando o inviando un messaggio whatsApp al 334.9102899, oppure ancora chiamando lo 02.97297046. In vista anche delle cerimonie che riprenderanno dopo le feste natalizie, è possibile fissare un appuntamento per visionare e scegliere i capi di abbigliamento in negozio, con la certezza di essere gli unici in presenza nell’attività e poter fare acquisti in tutta calma e sicurezza. E’ oltretutto attivo il servizio di personal shopper. La mail di riferimento è magenta@shops.brums.com

Si può regalare la carta prepagata, utile non solo in vista del Natale ma anche per il corredo del nascituro, per i compleanni, Comunioni, Cresime, cerimonie o semplicemente per un regalo pratico ed utile. Il negozio, pur essendo nel centro storico magentino, è servito da parcheggi liberi e a pagamento che si trovano a pochi passi dall’attività, compresi spazi disabili, neo mamme e pregnanti.