Regalo sospeso a Corbetta. Riceviamo e pubblichiamo

Corbetta è solidale e il regalo sospeso. Sono i concetti espressi nel comunicato stampa inviato dalla sinistra di Corbetta , che riprende anche quanto pubblicato su Facebook dal gruppo di Sinistra per Corbetta

Finalmente possiamo dirlo! Dopo settimane di collaborazione con le Associazioni di Corbetta e i commercianti di vicinato, abbiamo il piacere di presentarvi il nostro progetto, che tanto ci sta a cuore: il regalo sospeso.

inistra per Corbetta in collaborazione con: Caritas, scuole senza frontiere, oltre a diverse associazioni di Corbetta, promuove una cordata di solidarietà verso le famiglie e le persone in difficoltà raccogliendo adesioni presso i negozi della città a diventare punti di raccolta per il progetto “Il regalo sospeso”. Questo progetto quindi servirà anche per sostenere il nostro commercio di vicinato. Sarà un modo per permettere a chiunque di poter disporre di un bene di prima necessità, oltre ad articoli per bambini da mettere sotto l’albero di Natale.

In un periodo come questo, in cui il tessuto cittadino è purtroppo disgregato a causa delle limitazioni legate al distanziamento sociale, la volontà è quella di creare una rete di sostegno e di scambio, che permetta sia a chi sta lavorando con grosse fatiche, sia a chi non sta lavorando in maniera forzata, di continuare a essere parte della città e della nostra comunità.

I negozi che hanno già aderito alla data ed a cui va il nostro grazie, sono :Hello caffè, Stile bio (equosolidale sul corso), Erboristeria del corso, La bottega del caffè, Patascioca, Pandiversocaffe, Cartoleria del corso, Cooperativa del sole, Farm, Punto e Virgola, Piccolo Mondo Antico. Chiediamo ad altri commercianti di unirsi e diventare punto di riferimento per questa raccolta, sia che si tratti di acquisti fatti in presenza, sia tramite consegna a domicilio.

Ai negozi aderenti saranno distribuiti questi volantini cartacei formato piccolo, non da esporre sulla vetrina, ma da tenere sul bancone. La nostra intenzione è di fornire tutti gli aderenti di scatole di raccolta presso il proprio punto vendita, oppure di concordare con noi una modalità per permettere ai clienti di acquistare dei buoni spesa e devolverli alle persone che ne hanno bisogno.

Attenzione! L’individuazione dei beneficiari della raccolta pacchi dono è fatta da Caritas e Scuola senza Frontiere in quanto soggetti promotori di solidarietà da sempre nella nostra realtà. La conduzione di questa iniziativa, gestita nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19, sarà sostenuta da Sinistra per Corbetta (ente coordinatore), e da altre associazioni del territorio.