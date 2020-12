Regalare gioielli per Natale. Ecco mio consiglio

Siamo più poveri e in vera crisi economica ma nulla ci vieta di amare e di regalare cose belle, uniche e desiderate. Regalare gioielli per Natale, ecco la mia ricetta. Regalare piccole cose preziose che, per la loro armonia e buon gusto, sanno stupire e conquistare.

I gioielli per Natale sono il dono perfetto

Sono i gioielli di Roberta, 31 anni, piccola artigiana del bello e dell’unico, innamorata dell’handmade, del fatto a mano. ” Sperimentare, creare e riuscire a realizzare pezzi unici è la soddisfazione più grande che un piccolo artigiano, come me può avere” dice Roberta descrivendo al sua attività. “Realizzo e vendo articoli di bigiotteria interamente realizzati a mano, principalmente in Resina Epossidica, in modo da creare Bijoux unici e irripetibili, ideali per impreziosire un look oppure per effettuare un regalo ad una persona cara. Ogni gioiello è una scultura in miniatura da portare sempre con sé.”

Roberta e i suoi Bijoux

Questa è la sua presentazione, che trovate anche sul suo sito di e – commerce dedicato alle sue creazioni. Eccovi il link per vedere l’intera collezione di Roberta e acquistare uno dei suoi bijoux: robijoux.shop. I gioielli di Roberta sono sempre unici. Alcuni potranno essere simili fra di loro come forma o modello, ma in realtà ogni gioiello è esclusivo e unico, più unico di un diamante. Sceglierne uno da regalare a Natale alle persone cui si vuole bene significa comunicare il valore dell’affetto che si concede ad una persona. Ricevere un regalo per Natale Handmade significa, come dice Roberta, meritarsi qualcosa di unico e di personale, che nessun altro oltre a te potrà mai avere.