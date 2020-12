Presso il sassaiolo che ha colpito la Croce Verde

Milano. Domenica 29 aveva lanciato dei sassi contro il parabrezza di un’ambulanza della Croce Verde onlus di Baggio, che si trovava parcheggiata in piazza Stovani. Oggi è stato identificato. Ecco di chi si tratta.

Non è la prima volta che il 22enne italiano che si è scoperto essere il responsabile del lancio di sassi compie questa azione. Era già successo nell’agosto del 2019. In quell’ occasione era già stato denunciato. Non gli è bastato e ha rotto a colpi di pietre il parabrezza di un’altra ambulanza. La sua identità è stata provata anche dai filmati di alcune telecamere che lo hanno ripreso sul fatto. Secondo quanto dichiarato poi ai carabinieri che lo hanno rintracciato non aveva una particolare motivazione per danneggiare l’ambulanza. Lo ha fatto e basta. E’ stato quindi denunciato in stato di libertà per danneggiamenti.

La solidarietà del Municipio 7 e degli abitanti del quartiere alla Croce Verde

Il ripetuto danneggiamento ai mezzi della Croce verde ha scandalizzato tutto il quartiere. La Croce Verde di Baggio è infatti una risorsa importante per il Municipio 7 che ieri ha inviato il eil Presidente Marco Bestetti e l’Assessore Antonio Salinari, insieme al Presidente nazionale di Anpas, Prof. Fabrizio Pregliasco, a portare ai volontari della Croce Verde di Baggio la solidarietà dell’intero Municipio.