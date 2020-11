L’uomo nudo (quasi) su Google maps del Monte Stella

Strano posto via Terzaghi, a Milano. Questa è la foto di un uomo nudo ( o quasi) mentre corre nel parco del Monte Stella. E’ stata scattata da una delle automobili di Google Maps ad agosto 2020. Sullo sfondo l’uomo pare correre nudo per il parco. Una foto più ravvicinata mostra che, forse, aveva un paio di cortissime mutande nere.

Come si è scoperto l’uomo nudo ( o quasi)?

uomo nudo ( quasi) che corre l parco

Questa sera in via Terzaghi, alle 19.32 sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere alcuni adolescenti e giovanissimi che si sono sentiti male dopo aver bevuto troppi alcolici. E’ una notizia di cui vi racconteremo in seguito, se si scoprirà che i ragazzi . Secondo quanto riferito dall’agenzia Areu i soccorsi per l’intossicazione etilica dei ragazzi sono ancora in corso.

Per controllare il luogo in cui i ragazzi erano andati ad ubriacarsi il primo giorno in cui Milano è diventata zona Arancione ho aperto Google Maps e mi sono imbattuta in questa foto molto curiosa, che ci ricorda, nel freddo polare di questi giorni, quanto caldo faceva questa estate. Diciamolo, tra il lock down e il caldo dell’estate chi si toglieva i vestiti per correre al parco del monte Stella era da considerare in piena salute, fisica e mentale.