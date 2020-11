L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Pubblicità

Respiro



Sento altra sul collo

un leggero venticello

che riscalda il mio essere,

e fa’ sussultare il mio cuore

per la vicinanza del mio amore,

che all’orecchio

frasi d’amor mi sta’ sussurrando.

Con il respiro un po’ affannato

cerco di controllare tutto questo

ma il mio animo non resiste

a questa forte tentazione,

ed un brivido s’impossessa

della mia esistenza,

la mia mente vorrebbe fare

e fino in fondo verrebbe arrivare,

per vedere coma va’ a finire

quest’avventura che sta’ per

cominciare,

e la vorrebbe far durare

per un’infinita’ di tempo,

ma’, è quello che manca in que-

sto momento.

Mentre, l’attrazione mi assale,

e non so’ più cosa fare,

cedo ai miei sentimenti

fino allo sfinimento dei sensi,

poi, mi adagio tra le braccia

della ragazza

che ho appena amato,

pensando al piacer appena provato.

Pubblicità