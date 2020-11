Restyling per Cassinetta di Lugagnano. C’è anche la bike station

Cassinetta di Lugagnano è un piccolo e delizioso paese nell’abbiatense, attraversato dal Naviglio e costellato da ville antiche e splendide. Nelle prossime settimane sono previsti lavori di restyling dei bni pubblici che lo renderanno ancora più bello.

Il parco avrà a breve una nuova illuminazione che lo renderà più sicuro. In questi giorni stanno ultimando il ripristino dell’illuminazione lungo la Passeggiata dell’Amore e all’interno del parco comunale dedicato a Fabrizio De Andrè. Sono stati aumentati i punti luce e, per maggior sicurezza, sono state installate altre 2 videocamere.. POi sono state aggiunte due punti per le prese elettriche, una sulla passeggiata dell’Amore, e una nei pressi dell’anfiteatro. Si pensa infatti di poterle struttare per aumentare gli eventi pubblici. Il lavori sono stati finanziati tramite dei bandi che hanno concesso dei fondi ministeriali.

Anche la zona davanti alla Sala polifunzionale e alla biblioteca avrà delle migliorie. Inizieranno in questi giorni i lavori per dotarle di un nuovo ingresso e una nuova piazzetta. Saranno abbattute le barriere architettoniche e costruiti nuovi scivoli per passeggini e carrozzine e sistemate delle panchine nuove. I fondi, in questo caso arrivano dalla Regione Lombardia.

Una bike station per Cassinetta

Cassinetta è una meta turistica di passaggio per tantissimi ciclisti, ed ecco quindi l’idea della Bike Station, che si troverà in Piazza Negri. La Bike Statio avrà una colonnina per la manutenzione delle bici e sarà dotata di attrezzi per la manutenzione, Ci sarà anche una pompa di gonfiaggio per le gomme delel ruote, con attacco universale.

Diritto allo studio

Per l’anno scolastico 2020/21 è stato raddoppiato l’importo destinato per garantire un contributo integrativo comunale alla Dote Scuola regionale. Questo è il modo con cui l’amministrazione comunale a contribuito, anche per le scuole primarie e secondarie di secondo grado, specificatamente per le classi 3^, 4^ e 5^ superiore, escluse dal contributo regionale. Un contributo economico aggiuntivo quindi da parte del Comune alle famiglie, destinato al diritto allo studio di tutti i ragazzi.

Spegniamo il virus. Accendiamo il Natale

Quest’anno, grazie alla possibilità che, per la prima volta, ci viene data dall’ultima finanziaria, sarà possibile per il Comune accendere le luminarie di Natale. Un piccolo gesto che vuole dare un po’ di luce in queste feste a tutti i cassinettesi ed ai commercianti, in un periodo particolare della vita di tutti noi.