Infortunio in una ditta di Tecnologie di Filtrazione. Rho

La chiamata al 118 è scattata poco dopo le 4 del mattino di giovedì 26 novembre 2020 in un impianto lavorativo di Mazzo, Rho, in via Risorgimento 34.

Pubblicità

Un uomo di 31 anni è rimasto ferito nello svolgimento del proprio lavoro all’interno della ditta di tecnologie di filtrazione. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Rho Soccorso.

Pubblicità







Da una prima valutazione dei fatti il malcapitato sembrava avere un quadro clinico abbastanza preoccupante. Per fortuna è stato trasferito all’ospedale di Rho in codice verde. Ne avrà per giorni. Sono stati allertati anche i carabinieri.