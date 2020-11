“Farmacia del corso”, Corbetta: i servizi e il servizio ai cittadini

La dottoressa Sara Airoldi presenta la “Farmacia del corso” di via Garibaldi a Corbetta. “Abbiamo rilevato la farmacia circa tre anni fa e con tanto impegno ci stiamo facendo conoscere” ha sottolineato la dottoressa. Non si tratta solo di una farmacia che offre servizi al pubblico ma di un’attività che per vocazione dei farmacisti si è messa al servizio della comunità sotto diversi punti di vista. Il loro servizio si basa sulla regola delle 3 A: accogliere, ascoltare e aiutare.

Linea corpo prodotta dalla “Farmacia del corso”

I servizi

Consegna domiciliare gratuita anche ai malati di Covid (in questo caso con tutte le precauzioni del caso);

prenotazione degli esami.

Misurazione (gratuita) della pressione arteriosa: può essere provata anche tutti i giorni, per chi ad esempio deve essere tenuto sotto controllo per un determinato periodo di tempo.

Il servizio non necessita di appuntamento; e poi ancora Autoanalisi (misurazione base del diabete, glicemia e colesterolo)

I pacchi dono natalizi personalizzabili

Holter cardiaco-pressiorio (su appuntamento): i tempi di attesa sono comunque molto ridotti, si parla infatti di una giorno e il servizio viene fatto anche a domicilio se il quadro del cliente lo necessita. Che cosa si intende per holter? Si tratta di un apparecchio discreto che viene posizionato sul corpo della persona che deve essere monitorata per un certo numero di ore; permette di rilevare l’andamento del battito cardiaco, la presenza di eventuali extra sistole. Il paziente si reca in farmacia, gli viene posizionato l’apparecchio e torna il giorno dopo per toglierlo e ottiene il risultato del monitoraggio in tempi brevi in quanto questi vengono spediti a cardiologi affini alla farmacia che li valutano e che spediscono via mail il referto alla farmacia stessa: il cliente può così ritirare il tutto.

“Farmacia del Corso”, corso Garibaldi 55, Corbetta, tel 02.9779071

Elettrocardiogramma (su appuntamento). Nel caso in cui però il cliente accusa dei disturbi che necessitino un monitoraggio immediato, non c’è bisogno di appuntamento. Se gli esperti rilevano qualcosa che non va, la farmacia e di conseguenza il cliente viene immediatamente informato e inviato nelle sedi più idonee ad essere monitorato e curato. E’ così capitato un caso in cui la stessa farmacia è intervenuta chiamando l’ambulanza per l’assistito ed evitando così sviluppi spiacevoli proprio a seguito della celerità d’intervento.

“Farmacia del Corso”, linea bebè e neo-mamme

La foratura lobi gli orecchi (da non confondere con i piercing) viene fatta a grandi e piccini. Prenotazione visite Cup. Le visite che non hanno priorità/urgenza (per quelle occorre necessariamente recarsi in ospedale) vengono prenotate qui in modo gratuito; il ticket si paga poi in ospedale. Ad esempio la visita dal cardiologo, dall’ortopedico, la Tac e così via. Rinnovo esenzioni, ovvero sia quelle esenzioni che riguardano i farmaci.

Controllo dell’udito che viene fatto in base alla convenzione con l’Amplifon. L’appuntamento è mensile e la comodità sta nel fatto che gli anziani evitano di andare a Magenta, dove si trova il centro Amplifon più vicino e che, proprio in ragione alla marca degli apparecchi acustici, copre un numero considerevole di clienti. L’anziano è così autonomo e monitorato da esperti. Il servizio è gratuito e include anche la pulizia dell’apparecchio acustico. Non viene invece effettuata la pulizia dell’orecchio per la quale ci si deve rivolgere a veri e propri ambulatori medico-specialistici.

“Farmacia del Corso”, cosmesi e trattamenti viso, corpo, capelli

Consulenze nutrizionali utili anche per capire eventuali intolleranze ed allergie. La farmacia è collegata a una nutrizionista che, su appuntamento, effettua questo tipo di consulenza. La farmacia fissa gli appuntamenti e sarà poi la nutrizionista a valutare il caso ed eventualmente indirizzare il cliente per approfondimenti atti a verificare la presenza di allergie o intolleranze, ed eventuale necessità di integratori alimentari.

Noleggio carrozzine, stampelle e deambulatori (esempio il tri-piede fermo o con rotelle). La cauzione sulle carrozzine è di soli 20 euro, quando in molte altre farmacie si arriva a lasciare una cauzione di 250 euro in contanti (pari al costo della carrozzina stessa). Diventa quindi un problema anche per chi si rompe una gamba improvvisamente sborsare una simile cifra, subito e in contanti. Qui invece il prezzo è decisamente calmierato. Ed ancora la sedia comoda per anziani e tutto ciò che può essere richiesto si cerca di ordinare nel minor tempo possibile.

“Farmacia del Corso”, corso Garibaldi, Corbetta whatsapp 3478292275

Noleggio bilancia pesa neonati, tiralatte elettronico, aerosol per bambino, adulto e neonato. Di volta in volta l’apparecchio viene igienizzato. Il cliente deve solo acquistare il kit personale che non può per natura essere riutilizzato.

Analisi pelle e capello tramite la tricologa (attualmente sospeso causa Covid). Con un apparecchio apposito viene studiato il capello, il bulbo e se la caduta del capello dipende da problemi alla pelle. Nell’eventualità in cui si rilevano problematiche specifiche come anche la psoriasi, una forfora particolarmente importante o similari, si ha la possibilità di fissare un appuntamento con una dermatologa.

Pedicure curativo che si fa direttamente in farmacia nella cabina estetica, indicato soprattutto per gli anziani. Se il cliente ha problemi di deambulazione il servizio viene fatto anche a domicilio.

Fare acquisti conviene, anche per Natale

Ogni 10 euro sul parafarmaco si accumulano punti che permettono di ottenere premi da catalogo. Tramite la tessera si partecipa inoltre a un concorso con in palio tantissimi premi. La tessera permette altresì di usufruire di sconti.

“Farmacia del Corso”, tutto per la cura del piede, anche pedicure curativo

Perché allora non approfittarne anche per il periodo natalizio. Qui si possono acquistare kit di prodotti per bambino, oppure giochi, oppure body e il necessario per la neo-mamma. O ancora, scarpe comode della Scholl per anziani e non, da provare, visionare dal vivo senza l’incognita dell’acquisto on line e con il consiglio di dottori esperti. Si realizzano anche pacchi regalo con prodotti diversi, torte di pannolini, buoni per acquisto di cosmetici testati e anallergici, oppure ancora creme specifiche e curative per lui e per lei. La farmacia ha oltretutto realizzato una propria linea di prodotti corpo per le pelli più sensibili. Insomma, regali utili, sicuri e che possono far guadagnare premi o sconti a chi li fa tramite l’accumulo punti della tessera.

Attenzione per le associazione e i più fragili

Al mercoledì è previsto uno sconto del 10% sul parafarmaco e dispositivo medico per gli over 65 anni e la farmacia vanta la convenzione con Auser, Avis e altre associazioni. Lo sconto non è cumulativo se il prodotto scelto è già in sconto.

“Farmacia del Corso”, tutori leggeri, noleggio carrozzine e deambulatori

Il contributo ai cittadini

Sono tante le donazioni fatte dalla farmacia in questi mesi e in diverse forme. Quando le mascherine erano pressoché introvabili, durante cioè la prima ondata del Covid-19, la farmacia ha donato quelle chirurgiche all’ospedale Fornaroli di Magenta, alla Polizia locale di Corbetta, ai Carabinieri, al Comune, alle varie associazioni e alle istituzioni. Appena riaperte le scuole, sono state inviate per gli studenti mascherine chirurgiche. Per non parlare delle mascherine distribuite gratuitamente ai propri clienti che si recavano al banco della farmacia (allora costavano 1,50 euro l’una).

La “Farmacia del corso” ha infine contribuito a donare pacchi alimentari alle famiglie corbettesi in difficoltà, in collaborazione con associazioni e vari commercianti.