Inaugurato il primo semaforo per ipovedenti a Corbetta

Corbetta. Questa mattina alle 10 il sindaco Marco Ballarini ha inaugurato il primo semaforo per ipovedenti della città, e promette che tutti gli impianti semaforici pedonali della città saranno trasformati in modo da essere a misura di ipovedenti.

Un momento e un’opera importante per l’antica cittadina. Lo sottolinea anche il sindaco Marco Ballarini nel suo discorso “Oggi inauguriamo l’attraversamento pedonale e l’impianto semaforico intelligente che permetterà alle famiglie di via per Cascina Beretta di attraversare o immettersi sulla statale 11 in piena sicurezza. Con l’occasione abbiamo realizzato il primo impianto semaforico di Corbetta totalmente adatto, al 100%, per gli ipovedenti.” ha detto poco prima di accedere il semaforo per la prima volta.

La vittoria del bando e il finanziamento statale

Il semaforo e l’attraversamento pedonale sono costati 42mila euro, e il comune ha ottenuto un finanziamento dal Ministero delle infrastrutture. “E’ stato un lavoro da 42000 euro circa, per cui abbiamo ricevuto un importante contributo dal Ministero Infrastrutture dopo che abbiamo vinto un bando. I 16mila euro che sono arrivati dal Ministero ci hanno permesso di realizzare questa grande novità .Questo non è un punto di arrivo, da parte mia, ma è un punto di partenza, perché vogliamo risistemare tutti gli impianti semaforici di Corbetta e renderli al 100% idonei per gli ipovedenti.” continua il sindaco Marco Ballarini.

Si uniscono anche la periferia con il centro città

E’ un altro aspetto della sistemazione dell’incrocio, oltre al semaforo intelligente adatto agli ipovedenti e ai ciechi, si migliora anche il colegamento pedonale e ciclabile della periferia di corbetta con il centro della cità. “E’ un grande segno di civiltà della nostra città.” dice ancora marco Ballarini.

” Da qui i cittadini potranno andare in centro con una pista ciclopedonale protetta. Unisce ancora di più il centro e la periferia perché siamo tutti Cittadini di Corbetta. Oggi sono particolarmente contento perché insieme a noi a inaugurare questo impianto semaforico c’è l’amico Alberto Piovani che è presidente dell’Istituto dei ciechi di Milano che è venuto con noi proprio perché è importante quello che fa una città e speriamo che in tanti seguiranno il nostro esempio”.

Le parole di Alberto Piovani, presidente dell’istituto dei ciechi di Milano

Io ringrazio Marco e ringrazio, naturalmente, attraverso Marco come massima autorità a livello cittadino tutto ciò che lui rappresenta. Quindi a partire dal sindaco, il suo consiglio e la città tutta. Questa è sicuramente una bellissima iniziativa. Io non posso che unirmi a lui in quello che è l’auspicio: che queste cose abbiano dei seguiti e delle estensioni. Il sindaco diceva appunto che questo è un punto d’inizio.

Mentre venivamo qua mi diceva appunto che era intenzione della sua amministrazione estendere questo tipo di struttura semaforica ad altre realtà simili presenti all’interno della città di Corbetta. Sono particolarmente felice perché tutto quello che ha detto è importante per tutta la cittadinanza. E’ chiaro che, dal mio punto di vista e come Unione italiana ciechi di Milano, e quindi è anche del territorio di Corbetta, non posso che esprimere plauso ed essere contento. Sono certo che coloro che in questo momento rappresento e che risiedono all’interno del vostro comune sicuramente apprezzeranno l’ iniziativa.

Non solo per chi non vede

Come in tante altre occasioni abbiamo notato, soddisfare l’esigenza di chi vede poco e di chi, come nel mio caso, non vede nulla, non è eseguire un lavoro dedicato solo ed esclusivamente a noi. E’ un qualcosa che poi serve e utilizza tutta la cittadinanza. Nel nostro caso sicuramente con un’attenzione in più. A me farebbe particolarmente piacere che l’iniziativa venisse estesa anche sugli altri impianti e allargata a tutti i territori della dell’area metropolitana di Milano. Quindi davvero, Grazie Sindaco, grazie alla tua amministrazione e grazie ai cittadini di Corbetta.”