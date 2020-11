L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Una magnifica giornata



M’affaccio alla finestra,

l’ora è piuttosto tarda,

è domenica mattina

e, che fa’ risplender questo momento,

è un magnifico sole, che in alto

scalda e illumina tutte le cose,

nonostante che sulle macchine

esso fa’ riflettere

Le particelle di ghiaccio che li’

son depositate.

Il mio amore è ancora con il dio Orfeo,

immersa ancor nel sonno profondo,

dopo una nottata felice,

passata tra le braccia del nostro amore,

per gustarmi il sorgere del sole

in questo inverno prominente,

questo magnifico evento che mi ha reso l’animo raggiante e spensierato.

Ma or noto un momento strano,

non si sente cantar nessuno

dei soliti uccellini che son qui’ in giro,

ed il cielo è sgombro

della loro forma del volare,

non se ne vedon nemmeno lontanamente,

chissà se questo è un motivo di turbamento,

o è un momento transitorio,

staremo a veder verso mezzogiorno

quando è sveglio tutto il mondo.

Nel frattempo corro velocemente

a svegliarsi la mia bella dormiente,

per fargli gustare l’incanto

che offre questo giorno appena cominciato, ed io, abbracciandola molto

stretto, gli sussurrò frasi d’amor in un’orecchio.