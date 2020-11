Onoranze Funebri Lista. “Non è solo una professione, ma anche comprensione ed empatia”

Pietà, compassione, empatia con chi subisce un lutto sono le caratteristiche più importanti di chi si è preso il compito di organizzare le onoranze funebri di chi lascia questa terra. Alle volte, una delle consolazioni di chi vive un lutto è proprio il trattamento che si riesce a dare ai propri cari che attraversano l”ultimo traguardo.

Ne abbiamo parlato con Francesco Lista, delle Onoranze Funebri Lista che si trovano a Busto Garolfo (Mi), in via per Busto Arsizio 30. I loro numero di telefono, per contattarli in caso ce n fosse bisogno, è 3342920904 oppure 0331537009.

Non è solo un rito di passaggio, o un modo per salutare un nostro caro

I funerali sono celebrati sin dai primi momenti in cui l’umanità è diventata cosciente di sè, Il dolore, la compassione e il tributo a chi è morto, verso le sue spoglie, sono antichi quanto l’uomo.

Al giorno d’oggi però i sentimenti e le cerimonie religiose non sono il solo aspetto di cui bisogna tenere conto quando si muore. Non è semplice affrontare la burocrazia nel momento della morte nel nostro mondo ipercivilizzato. Ci sono tanti particolari, tante leggi, tanti contratti, tanti moduli che hanno bisogno di attenzione, di scelte e di lavoro. Questo è quello che fa l’agenzia di onoranze funebri Lista, a Busto Garolfo ( Mi) sin dal 2009.

Attenzioni anche sui costi

Poi c’è da considerare il lato economico. In questo periodo di grave crisi la morte di una persona casa può incidere parecchio sull’economia di una famiglia. Anche l’attenzione alle possibilità economiche è un sintomo di delicatezza. “Possiamo organizzare funerali completi e dignitosi ad un costo di 2.300 euro“, ci dice Francesco Lista.

L’agenzia di onoranze funebri è nata piano piano, con quella dedizione che caratterizza chi sa di fare una professione, un lavoro che deve essere compiuto con grande delicatezza, serietà e competenza. “Oggi le Onoranze Funebri Lista rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per chiunque abbia la necessità di organizzare una cerimonia funebre e opera in tutta Italia. Impieghiamo personale esperto e sensibile, che ha una esperienza decennale, ed è in grado in grado di provvedere a tutti gli aspetti del funerale e della sepoltura”.

In particolare, l’operato dei professionisti dell’agenzia di Onoranze Funebri Lista si occupa degli addobbi floreali, della vestizione delle salme, delle epigrafi, delle foto ricordo, e dell’allestimento della camera ardente, ma affianca i propri clienti nel disbrigo e nella compilazione di alcune pratiche amministrative e cimiteriali, necessarie a certificare l’avvenuto decesso della persona, li assiste e si assume la responsabilità di adempiere a tutte le operazioni burocratiche, nel pieno rispetto delle ultime volontà del defunto. Delle Onoranze Funebri Lista parlano anche le tante recensioni che si trovano su Google.

Se succede mentre si è all’estero?

“Può capitare. Nessuno di noi sa quando sarà il nostro momento. Può capitare con calma, in un letto, oppure lontano da casa, durante un viaggio, una vacanza, o mentre si sta lavorando. L’agenzia di Onoranze Funebri Lista è organizzata anche per questi casi, e si occupa di richiedere i passaporti mortuari in caso di decesso all’estero“. Ricordo uno dei suoi funerali, che fu molto commovente. Una moglie morì per infarto durante un pellegrinaggio all’estero e il marito, come suo ultimo regalo, riempì la chiesa di fiori e musica.

E dopo?

“Come con il funerale non finisce il dolore, non finiscono neppure le tante pratiche burocratiche che chi rimane deve compiere e così l’agenzia di onoranze funebri Lista si può occupare anche delle pratiche comunali e per la pensione di reversibilità.” Le pratiche amministrative includono la dichiarazione di morte e le successive pratiche funerarie. Le pratiche funebri comprendono il pagamento dei diritti alla cerimonia funebre, il diritto alla cremazione, il diritto di sepoltura, il pagamento degli annunci funebri, e la stampa dei manifesti.