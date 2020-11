Vaccinazione antinfluenzale di massa per gli anziani. A Corbetta

Riceviamo e pubblichiamo

“Vaccinazione di massa a Corbetta! Ben 600 over 65 vaccinati in palestra dai medici di base. Senza polemiche ne’ problemi, abbiamo vaccinato i nostri anziani in piena sicurezza” ha affermato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini.

“Le situazioni di emergenza e di crisi si superano insieme – prosegue il primo cittadino – critiche e polemiche non servono a nulla se non a peggiorare le cose. A dispetto del tanto clamore, per l’antinfluenzale posso solo dire che i vaccini ci sono!”.

Solo nella giornata di sabato 21 novembre 2020 a Corbetta sono stati vaccinati in sicurezza oltre 600 anziani. Come? Sono stati offerti ai medici che non avevano spazi sufficienti la palestra delle scuole Aldo Moro.

“C’è chi polemizza sui vaccini e resta con le mani in mano, e chi si rimbocca le maniche e lavora fino alla fine per vaccinare le persone che ne hanno bisogno – conclude Ballarini – In questa emergenza ci siamo dentro tutti, e si dovrebbe lavorare insieme per uscirne!

Ringrazio i dipendenti comunali, la protezione civile e i medici aderenti per questa grande giornata al servizio dei cittadini. Ringrazio Regione Lombardia nella persona dell’Assessore al Welfare Giulio Gallera per la sua visita al punto vaccini di Corbetta e per i complimenti che ci ha dedicato per l’ottima gestione che abbiamo avuto per le operazioni di vaccinazione!”.