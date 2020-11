Mezzo milione di euro in shaboo sequestrato a 2 cinesi

Milano. Mercoledì 17 novembre gli agenti della Squadra mobile Milanese hanno arrestato 2 cinesi con precedenti per spaccio di droga. Li hanno trovati con 315 grami di shamboo, sufficienti per più di 3100 dosi, per un valore di circa mezzo milione di euro. (Immagine di repertorio)

Gli agenti della Squadra Mobile stavano effettuando un servizio di controllo nella zona di Greco Turro quando hanno notato un uomo uscire da uno stabile nei pressi di Viale Fulvio Testi. Si guardava attorno continuamente tenendo in mano il telefono cellulare, dando l’impressione di essere in attesa di qualcuno. Il cinese era però già noto agli agenti. Si tratta di un 21enne che avevano fermato e denunciato lo scorso giugno per la detenzione di 4 gr di shaboo, nascosti nell’automobile che stava guidando.

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo del 21enne. Alla vista dei poliziotti, però, lui ha cercato di cambiare percorso. E’ stato comunque fermato. Con sè aveva una bustina contenente 10 gr di shaboo, nascosti nella tasca del giubbino.

Quando gli hanno chiesto dove abitasse, è rimasto sul vago. Quindi gli agenti sono tornati nello stabile da cui lo avevano visto uscire, e dopo delle attente ricerche hanno accertato che lo straniero condivideva una stanza con un connazionale all’interno di un appartamento al 1° piano.

Quando i poliziotti sono entrati nell’appartamento, il connazionale 26enne del cinese arrestato era seduto davanti ad una scrivania. Sul piano di appoggio c’erano circa 2mila euro in contanti in banconote di vario taglio. In un armadio è stata trovata una scatola in plastica con 200 gr di shaboo.

Altri 5 grammi sono stati trovati in una cassettina in metallo, un bilancino di precisione e delle buste per il confezionamento della droga. In un secondo armadio i poliziotti hanno trovato altri 100 gr di shaboo diviso in buste pronte per la vendita.

I 2 cinesi, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati e, dopo l’udienza per direttissima, sono stati rinchiusi nel carcere di San Vittore.